Construiran un mirador dedicat a una víctima de Germanwings a l'Estartit

El 24 de març de 2015, les 150 persones que viatjaven en el vol 4U9525 de Germanwings van morir quan el copilot, Andreas Lubitz, va estavellar l'aparell a Prats de Blèuna Auta, als Alps francesos. Una de les víctimes va ser Robert Oliver Calvo, un home de 36 anys, casat i pare de dos fills, que viatjava a Düsseldorf des de Barcelona per motius laborals.

Ara, gairebé cinc anys després de la tragèdia, Robert Oliver serà recordat en un memorial que es construirà a l'Estartit, la localitat costanera on, des de ben petit, passava els estius amb els seus pares i, ja de gran, amb la seva esposa i els seus fills. El monument s'ubicarà al final del passeig Marítim dels Griells, i més concretament, on s'acaba la zona urbanitzada i comença una zona de dunes naturals. Es tracta d'un espai que no ha estat escollit a l'atzar. «Era el lloc preferit del nostre fill. Era el seu refugi, li transmetia pau i tranquil·litat i li encantava estirar-se a la sorra i contemplar la magnífica vista panoràmica que hi ha de les Illes Medes», comparteix la seva mare, Maribel Calvo.

Per això, quan Lufthansa, la companyia a la qual pertany Germanwings, va plantejar a les famílies la possibilitat de subvencionar projectes i iniciatives en memòria de les víctimes, l'esposa i els pares de Robert Oliver van pensar de seguida a fer un mirador als Griells des d'on poder contemplar «la bellesa» de les Illes Medes.

Els pares d'en Robert, que era de Sant Cugat del Vallès i fill únic, es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí perquè els ajudessin a fer realitat el projecte. «Per poder actuar en aquest espai vam haver de negociar amb Costes de la Generalitat i de l'Estat, que ens van donar el vistiplau per tirar-lo endavant», explica l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí. El cost del memorial no pot ser superior a 100.000 euros, i actualment, el futur mirador encara és un avantprojecte. Tot i això, la previsió del consistori és poder començar a executar-lo a partir de l'octubre.



Diversos espais

Dissenyat pel paisatgista banyolí Martirià Figueras, l'avantprojecte del memorial -o zona d'estar sensorial- proposa crear una zona de «contemplació inspirada en el mar i la visió de les Medes, que transmeti benestar i inviti a la reflexió». Per això, l'avantprojecte preveu la construcció de diversos espais on poder llegir, meditar, contemplar el paisatge o compartir el temps amb les persones estimades.

L'element central serà un espai cilíndric obert amb una cobertura que tindrà tres orificis a través dels quals entraran els rajos de llum de l'exterior i que «canviaran amb el moviment del sol i reflectiran diferents formes a terra». La coberta se sostindrà sobre una paret a través de la qual també es filtrarà la llum natural. A l'interior s'hi instal·larà un banc de fusta on qui ho desitgi podrà seure o tombar-se mentre contempla les Medes o el cel per «gaudir del sentiment de viatge infinit i d'eternitat».

També es preveu la pavimentació de tot el sector del memorial -uns 250 metres quadrats- i la creació d'una rampa d'accés a la platja i d'una plataforma de fusta penjada de l'escullera. L'estructura més simbòlica, però, serà una escultura exterior formada per 15 pals metàl·lics de 25 metres d'altura que sostindran ocells -fets amb resina líquida- que surten volant dels orificis cap a les Illes Medes. «Representen els pensaments o ànimes que han despertat i comencen un viatge cap a un nou port», explica Figueras a l'avantprojecte del mirador.

Finalment, la zona també inclourà un tòtem on es recordarà les altres 149 víctimes que van morir en el sinistre aeri, es recollirà el motiu de l'obra i s'hi podrà llegir un text dedicat a en Robert fet per la seva família i un poema de l'obra Ombra de l'altre mar de Joan Margarit.