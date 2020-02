El Govern destina 61.000 euros als projectes per reparar els ports de Palamós i Sant Feliu

El consell executiu ha aprovat la declaració d'emergència per a la redacció de tres projectes constructius per reparar els danys estructurals dels dics de recer dels ports de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) així com els desperfectes de l'estació marítima del port de Palamós, danys produïts pel pas del temporal Gloria. El Govern invertirà 165.000 euros en la redacció dels projectes a través dels quals s'executaran les actuacions d'emergència per arranjar les afectacions del temporal als tres ports, 104.000 pel de l'Ametlla de Mar, 30.000 pel del port de Palamós i 31.000 pel del port de Sant Feliu de Guíxols.

A l'Ametlla, el port té danys estructurals al dic, especialment a l'escullera i a la part de l'extrem del dic. El projecte preveu fer el reforç de tot el dic, unes obres que s'haurien d'iniciar la darrera setmana de febrer o la primera de març A Sant Feliu de Guíxols, els danys estructurals són a les parts del dic que queden fora de l'àmbit de protecció del dic exempt. El temporal també va afectar diversos punts de l'espatller amb la pèrdua de blocs de formigó, especialment a l'extrem del dic de recer del costat de la bocana. El projecte preveu la reposició de blocs de formigó per reparar les parts afectades de l'espatller per assegurar-ne l'estabilitat davant de futurs temporals.

A Palamós, els desperfectes són a l'estació marítima on es fan els controls de seguretat dels passatgers i els tripulants dels creuers. Les ones van ultrapassar amb força el dic i van projectar peces d'escullera contra l'estació marítima, provocant el trencament de les finestres, danys a la façana del costat del dic i desperfectes importants a l'interior de l'edifici i al sostre. El projecte proposarà les obres per recuperar l'operativitat de l'estació perquè estigui a punt per a la nova temporada a mitjans d'abril.