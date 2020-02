Reprenen per tercer cop les obres de construcció del nou pavelló de Torroella

Les obres de construcció del nou pavelló de Torroella de Montgrí es reprendran per tercera vegada en els pròxims dies després d'una aturada de més de cinc mesos. Segons va explicar ahir l'alcalde, Jordi Colomí (UPM), l'empresa adjudicatària va entrar un escrit a l'Ajuntament la setmana passada per informar sobre la seva intenció de reiniciar els treballs un cop arribin els materials necessaris per fer la coberta.

L'aturada es va produir al setembre passat a causa, precisament, del sobrecost de la coberta. Inicialment, aquest element s'havia d'adquirir prefabricat, però finalment no va ser possible a causa de les dimensions de l'equipament. Segons va relatar Colomí, calia encarregar-ne una de feta a mida, i cap de les dues parts volia pagar el sobrecost que això suposava. «És va iniciar una discussió jurídica bastant complexa perquè l'empresa deia que l'Ajuntament havia d'afegir diners a la partida i nosaltres dèiem que no», va detallar Colomí, qui va especificar que, després de diversos mesos de negociacions, finalment han acordat que serà l'adjudicatària qui assumeixi el cost. «Preveiem que el nou pavelló estarà acabat aquest estiu», va avançar el batlle torroellenc.

Aquesta serà la tercera vegada que es reprendrà la construcció del nou pavelló. L'equipament esportiu es va començar a aixecar l'agost de l'any 2018 i havia d'estar enllestit en un termini de nou mesos. Dos mesos després de l'inici, però, l'empresa encarregada de fer el nou pavelló -Construccions Jordi Riera SL- va fer concurs de creditors, un imprevist que va provocar l'aturada dels treballs i que va obligar l'Ajuntament a convocar un nou concurs d'urgència. A la nova convocatòria s'hi van presentar quatre empreses i l'obra es va adjudicar el mes de novembre a l'empresa Rubau Tarres SAU per un import d'1.506.292 (IVA inclòs).

La construcció de l'equipament es va reiniciar per segona vegada el mes de gener de 2019, seguint amb la previsió inicial de tenir-lo enllestit el mes de setembre coincidint amb l'inici de la nova temporada esportiva. Al juliol, però, el consistori ja va avançar que els treballs no acabarien fins a principis de 2020.

Només dos mesos després va arribar el segon obstacle per a aquesta infraestructura. Al setembre, l'adjudicatària va aturar les obres altra vegada, a causa del sobrecost imprevist de la coberta que s'havia d'encarregar feta a mida. Es va iniciar llavors un període de negociacions entre l'adjudicatària i l'Ajuntament que s'ha allargat fins a aquest mes de febrer i ha retardat les tasques més de cinc mesos. Tot i això, el consistori torroellenc espera que el nou pavelló es pugui estrenar aquest estiu, abans de l'inici de la nova temporada esportiva.

L'estat de les obres es va conèixer en el ple municipal del desembre passat, quan la regidora de JxCat Sandra Bartomeus i el regidor de Compromís amb Torroella i l'Estartit, Jordi Cordon, van preguntar si l'obra estava aturada. Cordon també va voler saber si estava previst que «es cobrissin» les bigues de fusta i si aquestes estaven afectades per haver estat «massa temps a la intempèrie».

Per la seva part, el regidor d'Esports, Genís Pigem, va explicar que la data d'entrega de l'obra estava «sobrepassada» i Colomí va afegir que les bigues estan fetes per estar a la «intempèrie».



Ampliació en tres fases

El nou pavelló forma part del projecte d'ampliació de la zona esportiva, que s'ha d'allargar fins al 2023 i consta de tres fases. La primera està pressupostada en aproximadament 3,2 milions d'euros i inclou: el moviment de terres i urbanització d'accés a la zona esportiva (960.000), la construcció del segon pavelló (1,5 milions) i la creació del segon camp d'esports i el trasllat del bike park (700.000 euros).

Segons el projecte, i amb un pressupost de dos milions d'euros, la segona fase consistirà a construir nous vestidors i adequar els equipaments. La tercera està pressupostada en un milió d'euros i contempla diversos treballs destinats a relligar el conjunt de la zona amb el nucli urbà i adequar un parc de lleure i esports, un escenari, unes grades i un rocòdrom, entre d'altres.