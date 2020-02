La Bisbal d'Empordà presenta un pla per dinamitzar i recuperar el comerç a la ciutat

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà s'ha reunit aquest dimecres amb els petits empresaris del poble per tal de presentar un pla per dinamitzar i recuperar el comerç al municipi. A la trobada, el consistori ha concretat diversos eixos d'actuació, entre els quals reforçar el posicionament de la ceràmica, i és que aquest és un dels productes de "notorietat" del municipi. A més, cal tenir en compte que en els darrers anys els negocis que més han patit la baixada de clients han estat les desenes de botigues de l'Aigüeta, el carrer d'entrada al municipi on la gran majoria són petits artesans de la ceràmica. A la trobada, però, també hi han assistit negocis de tot el poble. Això ha fet que s'esperi que es reactivi l'associació de comerciants.

Un altre dels aspectes del Pla Sectorial d'Enfortiment Comercial que més s'ha destacat a la reunió és la creació d'espais lúdics comercials a la Bisbal. En aquest sentit, destaca la rehabilitació del Carrer Ample, un dels eixos del poble i en el qual s'acaben de finalitzar les obres de remodelació, convertint aquest carrer en una zona de vianants amb l'entrada limitada a veïns i vehicles comercials. Finalment, també s'ha buscat recuperar les compres en establiments "individuals i notoris" que eren un dels atractius del poble, especialment en clients que busquen productes artesans.

Des de l'Ajuntament destaquen que els darrers anys s'han impulsat diversos programes de dinamització comercials i accions destinades a la promoció del poble i el seu comerç. En aquest sentit, han destacat les campanyes de publicitat així com les activitats de dinamització al carrer, o els ajuts econòmics.