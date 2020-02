La finca de l'antiga Kamel de Platja d'Aro passarà a tenir usos comercials

El ple de Castell-Platja d'Aro va aprovar ahir al vespre, un canvi d'usos de la parcel·la on hi ha l'antiga discoteca Kamel per fer-los comercials. Concretament, es va aprovar una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) perquè aquest terreny deixi d'admetre usos hotelers i de discoteca; mantingui els recreatius i de restauració i incorpori els usos comercials, com a activitat principal.

Segons va explicar la regidora d'Urbanisme, Montserrat Rovira (ERC), la modificació també permetrà la construcció d'un edifici de planta baixa i dos pisos més amb una altura màxima d'11 metres. «La planta baixa només podrà tenir activitat comercial amb locals destinats a operadors grans, mentre que els dos pisos també podran ser, per exemple, oficines», va assenyalar Rovira, qui va precisar que en cap cas se'n podrà fer un ús «residencial». «No s'hi podran fer habitatges ni pisos turístics», va indicar la regidora republicana.

En aquest sentit, Rovira va subratllar que aquesta modificació no significa que el local deixi de funcionar o sigui enderrocat en breu, sinó que quan els propietaris vulguin tancar la discoteca i tirar-la a terra no se n'hi podrà construir una de nova. «Tampoc tindrà ús hoteler perquè la parcel·la és molt petita i un projecte així és inviable», va remarcar l'edil platjarenca.

Des de l'equip de govern (PSC-ERC i la Vall d'Aro en Comú) consideren que el canvi permetrà «allargar l'eix comercial» fins a una zona en la qual hi ha, principalment, establiments de restauració. «Que no s'hi pugui aixecar una altra discoteca també permetrà pacificar molt aquest sector, evitant sorolls i preservant el descans dels veïns», va dir Rovira. El que sí que es mantindrà és l'ús recreatiu, de manera que, tot i no fer-s'hi una discoteca, sí que s'hi podria instal·lar un bar musical o un cafè-teatre, entre altres negocis.

Amb forma de piràmide i ubicada a l'avinguda Cavall Bernat, l'antiga Kamel ara es diu discoteca Paladium, obre els dissabtes i està previst que aquest estiu segueixi funcionant. A més, segons va especificar el representant de la societat propietària –Aro Patrimonial SL–, seguirà «obert» i tenen llicència d'activitat indefinida.

Inaugurada l'any 1981

La discoteca Kamel es va inaugurar el 13 de juliol de l'any 1981 de la mà de Jordi Solé, Jordi Albertí i Jordi Comas. Anteriorment, el mateix complex s'havia anomenat New Tiffany's i New, New, New.

Etiquetat com a sala d'espectacles, l'establiment incloïa un cinema dirigit pel director i productor cinematogràfic lloretenc Isidoro Llorca -i que un any després va passar a ser una sala de cabaret- un grill-bar i la popular discoteca. Durant els anys 80, van passar per aquest negoci famosos i artistes com el torero Rafael Peralta, el grup nord-americà The Platter's, l'humorista Eugenio, l'exfutbolista argentí César Luis Menotti o el grup de rock Los Sírex. La discoteca també era molt coneguda per les festes temàtiques que organitzava. La primera va ser la Nit Pirata i la van seguir la de les mòmies, la de l'elegància, l'apatxe, o la faraònica, entre moltes altres. A més, es va organitzar la gala Miss Travesti, una gran exhibició de culturisme, o pasarel·les de moda.

L'any 2001, la discoteca va passar a anomenar-se Kamel Atyco i deu anys més tard, el 2011, va passar a dir-se Paladium, el mateix nom de la famosa discoteca de la localitat que va obrir el 1966, va funcionar durant 36 anys i que va ser enderrocada el desembre del 2008 a causa del seu avançat estat de degradació.