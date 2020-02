L'Ajuntament de Platja d'Aro i Costes invertiran 1,8 milions per arreglar el passeig marítim

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) i Costes de l'Estat invertiran 1,8 milions d'euros (MEUR) per arreglar els danys al passeig marítim ocasionats pel temporal Gloria. Es tracta d'un projecte de reforma que comprèn 500 metres de l'extrem sud i que servirà per definir la dinàmica dels canvis que es facin al conjunt en un futur. Les obres començaran el mes d'abril amb intenció d'acabar-les quan arribi l'estiu, coincidint amb el pic de la temporada turística. L'alcalde, Maurici Jiménez, ha lamentat que serà "impossible" tenir-ho tot llest per Setmana Santa. A més del pressupost del passeig (750.000 euros) el consistori ha destinat uns 45.000 euros en actuacions de neteja d'urgència i retirada de sorra acumulada.