El tram de passeig afectat pel «Gloria» a Platja d'Aro no obrirà fins a l'estiu

El tram del passeig marítim de Platja d'Aro més afectat pel pas del temporal Gloria no serà transitable fins al pròxim estiu. Així ho va avançar ahir l'alcalde de la localitat, Maurici Jiménez (PSC) durant una visita per la zona de platja més afectada pel temporal. Segons va explicar el batlle, la reparació dels danys costarà gairebé 1,8 milions d'euros que assumiran l'Ajuntament i Costes de l'Estat i la previsió és que els treballs comencin a l'abril. «Prioritzarem les actuacions d'urgència que ens permetin tenir el passeig obert i passejable a finals de juny. A partir d'aquest punt, farem un pas més enllà per deixar el passeig acabat com ens agradaria», va explicar Jiménez, qui va lamentar que per a Setmana Santa, serà «impossible» tenir-ho arreglat.

A Platja d'Aro, el Gloria va danyar especialment el tram de 500 metres de l'extrem sud del passeig comprès entre l'avinguda Reina Flaviola i el passeig Ridaura. En aquest sector, les onades van engolir bona part de la sorra i van crear un desnivell d'entre 3 i 5 metres entre el passeig i el nivell del mar. A més, part de les lloses d'aquest front marítim es van ensorrar en alguns punts, i en d'altres, l'aigua es va emportar la sorra compactada que suporta el pes del passeig. Els serveis com les dutxes, l'enllumenat i el mobiliari urbà també van quedar inhabilitats.

Per tot plegat, la regidora d'urbanisme, Montserrat Rovira (ERC) va especificar que una de les primeres actuacions previstes consistirà a construir un mur de rocalla, com la que s'utilitza en els espigons, a sota el passeig amb prou profunditat perquè la seva base estigui per sota de nivell del mar. «Volem evitar que els propers temporals provoquin els mateixos danys», va precisar Rovira. En relació amb la sorra, l'edil platjarenca va subratllar que es portaran 20.000 metres cúbics de sorra de la desembocadura del Ridaura per anivellar el buit que ha quedat entre el passeig i el mar i on fins fa un mes, hi havia la platja. «Amb aquest escenari veurem si la sorra cobreix tot el desnivell que hi ha ara o si caldrà habilitar escales o rampes en algun tram per salvar la diferència d'altura», va indicar Rovira, afegint que des del consistori veuen «molt difícil» que la sorra quedi al mateix nivell que estava abans del temporal. També s'aprofitarà la intervenció per retirar progressivament els grans fanals instal·lats sobre la sorra de la platja i per soterrar les instal·lacions dels serveis.

Aquests treballs tindran un cost de gairebé 1.750.000 euros, dels quals el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic n'aportarà 1 milió per fer el moviment de sorres i el projecte definitiu, i l'Ajuntament 750.000 euros, per reparar instal·lacions i serveis. Segons l'Ajuntament, aquests diners pertanyen a una partida destinada inicialment al nou sistema d'enllumenat públic del passeig. «Dimarts vam firmar l'acceptació de l'avantprojecte presentat per Costes de l'Estat i la previsió és que els treballs puguin començar a principis d'abril», va detallar Jiménez.

De moment, però, el consistori ja ha destinat uns 45.000 euros a netejar la sorra acumulada sobre el passeig marítim, a posar lluminària a la part nord o en recomprar el mobiliari urbà danyat. Està previst que els treballs comencin a l'abril.



Audiència pública

D'altra banda, el consistori ha volgut aprofitar aquesta operació per «repensar» el passeig marítim. Per això, convocarà una audiència pública a mitjans de març per recollir les propostes dels ciutadans, grups municipals, restauradors, comerciants hotelers i debatre com ha de ser la remodelació.

A més, segons va explicar l'alcalde, el que es faci en aquest tram, ha de servir per marcar el model a seguir en la construcció del tall de Passeig Marítim que s'ha de construir, encara més al sud, per enllaçar l'actual fins a Port d'Aro, i que inclou la instal·lació d'una passera que passi per sobre del Ridaura. Una obra que es podria executar l'any 2021.