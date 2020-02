L'oposició de Calonge en bloc reprova la gestió econòmica de l'equip de govern

Els grups municipals a l'oposició a Calonge i Sant Antoni van reprovar, ahir, en bloc, la gestió econòmica que està portant a terme l'equip de govern (ERC i Avancem) des del mes de juny passat. Va ser durant el ple extraordinari forçat pel PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni amb aquest objectiu i per reclamar més «control» en els processos de contractació pública.

El ple va arrencar amb una primera moció en la qual els neoconvergents i els socialistes van demanar explicacions a l'alcalde, Miquel Bell-lloch (ERC), sobre una suposada «crisi de govern» arran de la dimissió de la regidora Ester Bonaventura per «motius personals». El primer a intervenir va ser el portaveu de Junts per Calonge, Jordi Soler, que va retreure la «manca de transparència» de l'equip de govern en relació amb la dimissió de Bonaventura i va reclamar respostes sobre les «fortes discussions i falta d'entesa» entre els membres al govern. «Era la número 2 d'ERC, l'única regidora amb dedicació exclusiva i cobrava més que l'alcalde perquè conservava els triennis de l'Ajuntament de Platja d'Aro», va explicar Soler, que va retreure als republicans no haver donat «explicacions en privat». Crítiques que el PSC i la CUP van compartir.

En aquest punt, Bell-lloch va ser taxatiu a l'hora de negar una crisi de govern: «si volien explicacions les haurien d'haver demanat a la regidora en el ple corresponent», va etzibar el batlle calongí, que va recalcar la seva disconformitat a oferir «cap més explicació» abans de tancar el punt que no requeria votació.

Revisió del Tribunal de Comptes

En relació amb la contractació pública, l'edil del PSC Arturo Prades va ser contundent a l'hora de criticar la «mala» gestió que en fa l'equip de govern, i va prendre com a «exemple» el procés seguit per organitzar el Congrés d'Emprenedoria que es va celebrar el novembre de 2019. Segons va relatar Prades, aquest es va contractar amb dos informes desfavorables i sense l'aval de l'interventor, que ahir es va saber que ha demanat el trasllat a l'Ajuntament de Palamós. «L'alcalde sabia que era una falta greu i que s'enviaria al Tribunal de Comptes i no va donar explicacions», va assestar Soler.

La moció demanava crear una comissió de «control» que es reunís setmanalment durant sis mesos i que es va acabar acordant amb la CUP que seria mensual i s'anomenaria d'«anàlisi, seguiment i propostes de millores». Tot i això no va prosperar pel vot contrari del regidor del PP, Alberto Mas, i d'ERC i Avancem, després que Bell-lloch expliqués que ja s'està establint un calendari de contractació pública.

Sí que va tirar endavant la reprovació a l'equip de govern –també amb canvis propiciats pels cupaires–, que va comptar amb el vot de l'edil popular. Per la seva part, els republicans, molestos i entre xiuxiuejos, van titllar el ple extraordinari de «moció de censura encoberta». Una acusació que els grups a l'oposició van negar.

Preguntats després del ple sobre aquesta possibilitat, el PSC va avançar que si en un futur «les coses no milloren», impulsaran una moció de censura. Els neoconvergents, més discrets, van assegurar que es mantindran «vigilants» a la feina d'un equip de govern que va afrontar el mal tràngol gairebé en silenci i que en va sortir amb una estirada d'orelles i un toc d'atenció.