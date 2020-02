Santa Cristina d'Aro serà la seu d'un nou concepte de càmping sostenible

Meridia Capital Partners ha anunciat aquest dimecres una 'joint-venture' per crear WeCamp, un operador de càmpings sostenibles. La companyia presidida per Javier Faus tindrà una participació del 25% en l'empresa com a propietària de les instal·lacions. El 75% restant estarà en mans del cofundador de la cadena d'hotels 'Chic and Basic', Albert Montesinos, i altres quatre membres.

WeCamp buscarà emplaçaments turístics d'alt valor en ubicacions rellevants de l'Estat i Portugal. L'empresa pretén tenir entre cinc i deu establiments en els pròxims dos anys. La primera operació s'ha tancat a Santa Cristina d'Aro, Girona, en un espai de sis hectàrees amb capacitat per a 240 unitats. S'espera que les instal·lacions estiguin llestes el 2022.