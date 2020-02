Detingut un jove per robar en un bar de la Bisbal de l'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar en un bar de la Bisbal de l'Empordà. Els fets van passar cap a dos quarts de sis de la matinada del passat el 6 de febrer en un local situat al carrer de l'Aigüeta quan el lladre va apujar la persiana de l'establiment, va robar la caixa enregistradora i va marxar ràpidament. Els Mossos van obrir una investigació per identificar i detenir l'autor. Aquest dimarts han arrestat un jove de 22 anys com a suposat autor d'un delicte de robatori amb força.

La detenció s'emmarca en el dispositiu policial s'està fent a la població per evitar robatoris, dins el qual encara hi ha diverses investigacions en marxa. De fet, no es descarten futures detencions per casos similars.

El detingut –veí del municipi, de nacionalitat marroquina i amb antecedents- va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal que va decidir deixar-lo en llibertat provisional.