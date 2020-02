Les platges de Palafrugell seran espais sense fum a partir del mes de juny

Aquest estiu no es podrà fumar a les platges de Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc. Així ho va aprovar ahir, inicialment, el ple municipal a través d'una modificació de l'ordenança de civisme i convivència. Tot i això, aquesta prohibició no implicarà sancions econòmiques, ja que la llei antitabac no afecta els espais que estan a l'aire lliure.

Segons va explicar l'alcalde, Josep Piferrer (ERC), amb aquesta mesura volen «fomentar estils de vida més saludables i tenir la sorra neta». «Creiem que és un benefici per a la persona que fuma i per a les que estan al seu voltant», va valorar el batlle, qui va subratllar que la majoria de burilles de les cigarretes que es fumen a les platges acaben a la sorra, on «juguen nens i nenes», o al mar, on una sola burilla pot arribar a contaminar fins a 8 litres d'aigua. Piferrer també va especificar que no s'aplicaran espais per a no fumadors, sinó que totes les platges i cales del municipi seran declarades espais sense fum. «Per la tipologia de platges que tenim, és molt difícil fer aquesta separació», va precisar.

La mesura, que encara ha de tornar al ple per a la seva aprovació definitiva, s'aplicarà a partir del mes de juny i consistirà en: la instal·lació de cartells informatius sobre la prohibició i en una campanya de conscienciació que portaran a terme diversos informadors a les platges municipals.

Preguntats per l'oposició sobre les mesures correctores previstes, Piferrer va indicar que l'Ajuntament no podrà imposar sancions econòmiques perquè la llei antitabac de l'any 2010 no afecta els espais a l'aire lliure. Per això, l'única via a través de la qual l'Ajuntament podria multar seria emparant-se en una infracció de l'ordenança de civisme i convivència municipal. Concretament, per desautoritzar l'autoritat si un banyista que fuma en un espai sense fum és alertat pels agents de la Policia Local que ha d'apagar la cigarreta o marxar, i aquest persisteix en no fer ni una cosa ni l'altra. Llavors el consistori podrà imposar una sanció. «Creiem que no caldrà aplicar multes perquè els banyistes s'avisaran els uns als altres i la mesura s'acabarà regulant per si sola», va opinar l'alcalde palafrugellenc.



Suport de l'oposició

Per la seva part, l'oposició no es va oposar a la prohibició, però sí a la manera de fer-se. El regidor de Cs, Joan Farré, va demanar que el proper estiu fos de «transició» i que no s'apliqués la mesura fins l'estiu del 2021, una petició que l'equip de govern va refusar. Des dels comuns (ECP-ECG), l'edil Alfons Rius va mostrar el seu rebuig a «multar» els ciutadans i va proposar que la normativa s'apliqui també a les zones del voltant de les platges, com els passejos marítims. «No ens agrada la radicalització de prohibir fumar sinó que apostem per una mesura correctora. No volem que generi conflicte amb el ciutadà», va dir.

Finalment, el portaveu del PSC, Juli Fernández, va etzibar que hauria estat «més adequat» fer una prova pilot en una platja abans de fer-ho «de forma generalitzada». La prohibició es va aprovar amb 11 vots a favor (ERC, SGP i JxCat i Cs) i vuit abstencions (PSC i ECP-ECG). Faltava el regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí. faltava el regidor jaume palahí i 8 abstencions