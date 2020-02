Volen fer un bingo i una sala de recreatius al primer pis del cine Arinco de Palamós

La primera planta dels cinemes Arinco de Palamós es podria convertir aviat en un bingo i una sala de recreatius si així ho aprova la comissió territorial d'Urbanisme de Girona. Segons va confirmar ahir l'Ajuntament, l'impulsor del negoci va demanar la llicència per desenvolupar aquesta activitat l'agost passat i després de diversos tràmits administratius, el consistori ja ha enviat la petició a urbanisme.

En el projecte, que es troba en exposició pública, s'explica que els propietaris de l'edifici lloguen aquesta planta a un particular que serà qui, si així ho aprova urbanisme, iniciarà i explotarà l'activitat. El contracte de lloguer, de 3.500 euros el mes, finalitza d'aquí a cinc anys, motiu pel qual la llicència sol·licitada és d'ús provisional. El propietari té l'opció d'urbanitzar aquesta planta, però haurà d'esperar que finalitzi aquest contracte.

Antigament, la planta superior dels cinemes Arinco havia estat ocupada per un magatzem i per la discoteca Roseto. Es tracta d'una planta de 783 metres quadrats que està en desús des de l'any 2005. Per aquest motiu, abans de poder iniciar el negoci, el particular haurà de buidar els mobles i el material que s'hi emmagatzema i realitzar una reforma completa de tota la planta i de l'accés, una feina que pressuposta en més de 370.000 euros.

Amb una capacitat per a 461 persones, la distribució d'aquest equipament d'oci preveu la instal·lació d'un guardaroba i una caixa d'apostes just després d'entrar pel vestíbul al que es podrà accedir a través d'un ascensor o pujant escales. Des d'allà s'anirà directament a la zona d'apostes online i de recreatius on hi haurà màquines escurabutxaques i altres jocs electrònics permesos, i la de la ruleta, on també s'instal·larà un bar. La sala més gran -de 211,8 metres quadrats- serà la dedicada al bingo amb capacitat per a 141 persones que connectarà amb la sala de control i la cuina. El projecte també preveu una reforma dels accessos i l'eliminació de barreres arquitectòniques

Un edifici històric

Situat a l'Avinguda onze de setembre, els cinemes Arinco -provinent de les sigles Arrendamientos, Industrias y Comercios- es van inaugurar l'any 1961 amb una sala de projecció que tenia 1.000 butaques i el 1990 es van convertir en un multisala. A finals del 2017 van estar a punt de desaparèixer després de 65 anys d'activitat, quan la seva responsable i filla dels promotors de la sala, Lluïsa Xarnach, va decidir tancar per «cansament».

El 12 d'abril de l'any passat però, va poder reobrir de nou, després que l'empresa Picking SPI, que té un cinema a Sant Cugat i un altre a Marbella, s'assumís la gestió mantenint les tres sales de projecció amb un total de 925 places: 431, 207 i 187 butaques. Des de llavors, els únics cinemes que queden a la localitat baix empordanesa ofereixen films d'estrena comercials així com cinema d'autor en versió original un dia a la setmana. A més, en ocasions puntuals també s'hi poden veure documentals sobre art o òperes.