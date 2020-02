Un veí de l'Estartit denuncia l'exparella per atribuir-li violència física «falsament»

Un noi de l'Estartit ha denunciat l'exparella perquè assegura que li ha atribuït «falsament» diversos delictes entre els quals violència física i coaccions mentre va durar la relació. El perjudicat sosté que ha estat víctima d'una denúncia falsa i que ha estat «sota coacció» per part de l'exparella i del pare d'aquesta des que va decidir acabar la relació, ja que dies després de tallar el contacte va rebre un missatge de text al telèfon mòbil on aquesta li reclamava «5.000 euros a canvi de retirar les denúncies».

El denunciant, Mohammed el Ghoul, ha rebut dues denúncies per delictes de violència en l'àmbit familiar, assetjament i coacció, de les quals una d'elles ha estat arxivada pel Jutjat d'Instrucció 4 de la Bisbal per «no estar prou acreditada la comissió del delicte». Pel que fa a la segona denúncia, està previst que arribi a judici el mes que ve.

El Ghoul ha pres mesures legals perquè considera que ha estat víctima d'una denúncia falsa. Els càrrecs també inclouen coaccions, ja que assegura que un cop tallada la relació, li va començar a fer la vida «impossible»: «Em perseguia a tot arreu i m'he trobat les rodes del cotxe punxades», relata a Diari de Girona.

El missatge en qüestió és objecte de controvèrsia i és una de les proves que ambdudes parts posaran sobre la taula tant per resoldre la segona demanda pendent de cara al nou litigi encetat per delicte fals. Abans de prendre mesures legals, el demandant va fer constar notarialment els missatges.



5.000 euros per renunciar al plet

Mohammed el Ghoul va rebre a principis de gener un SMS al seu telèfon mòbil on presumptament l'exparella li explicava que «t'he denunciat perquè m'has deixat i m'has fet molt mal», afegint que «tot el que hi ha a la denúncia és mentida i tu ho saps». Com a condició per retirar les denúncies interposades contra ell, li exigia presumptament una compensació econòmica: «Si em dones 5.000 euros et retiraré les denúncies, tu t'ho pots permetre, pensa-ho bé», conclou.

El delicte per interposar una denúncia falsa està previst al Codi Penal. Si el Jutjat considera que hi ha indicis de delicte i s'arribés a resoldre favorablement, les penes inclouen multes i presó de fins a dos anys en els casos més greus.

Amb tot, a l'inici de les actuacions d'aquest litigi, la presumpta acusada va declarar que li havia estat suplantada la identitat i que no havia escrit cap dels missatges en qüestió. En aquest mateix procediment, el perjudicat va demanar com a mesura cautelar una ordre de protecció, una opció que el jutge d'Instrucció 2 de la Bisbal li ha denegat en considerar que aquest no pateix una situació objectiva de risc.

El mes vinent tindrà lloc el judici per la segona denúncia que l'exparella li va interposar. El Ghoul està segur que també serà arxivada, i assegura que interposarà una nova demanda per imputació falsa.