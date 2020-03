Platja d'Aro commemora el 8 de març amb 10 il·lustracions de dones rellevants

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va presentar ahir el projecte 10 dones il·lustres, 10 il·lustracions que han impulsat per commemorar el Dia Internacional de la Dona que se celebra el 8 de març. Conduit per l'escriptora i periodista Bàrbara Julbe, l'acte va consistir en una taula rodona a la qual van participar les 10 il·lustradores catalanes professionals, que seguint el seu propi estil han il·lustrat a 10 dones referents per les seves aportacions en coneixements, reivindicacions o lluites socials, i que han estat pioneres en els seus camps.

Algunes de les participants són: XuxuLanstrum (Judit Algueró) que ha il·lustrat el perfil de l'escriptora Mercè Rodoreda; Marta Bellvehí, que ha retratat la política brasilera i defensora dels drets humans i del moviment LGTBI, Marielle Franco, que va ser assassinada el 2018 a Rio de Janeiro; Bruna Valls, que ha il·lustrat la filòsofa existencialista Simone Beauvoir; Cristina Culubret, que s'ha encarregat de l'escriptora Virginia Woolf, i Roser Matas, que ha retratat a l'advocada, escriptora i política, Clara Campoamor, entre d'altres.

Aquestes il·lustracions es podran veure en diferents formats i en diferents llocs: en una exposició de les obres en gran format que es mostraran de manera conjunta a les sales d'art de la Masia Bas de Platja d'Aro tots els caps de setmana de març; en una exposició itinerant amb una de les reproduccions a deu espais municipals; en mupis i banderoles de carrer amb els retrats; i en uns paquets especials que inclouran 10 postals i dels quals se'n repartiran un miler d'unitats.

Altres activitats

Aquesta, però, no és l'única activitat que ha programat el consistori, fins al 26 de març, amb motiu del dia Internacional de la Dona: el 5 de març al centre Cívic Vicenç Bou s'hi gravarà un vídeo de conscienciació, es llegirà un manifest i es farà un taller creatiu. L'endemà, a la sala d'actes del consistori s'hi portarà a terme la conferència No et jubilis de la sexualitat. El 7 de març està prevista la tercera Caminada per la Igualtat amb un reco