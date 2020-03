Una dona de 66 anys resulta ferida en caure-li una teula al cap pel fort vent a Palamós

Una dona de 66 anys ha resultat ferida a Palamós aquest matí després que li caigués un teula al cap que s'ha desprès d'un edifici a causa del fort vent que bufa a la població de la Costa Brava.

A conseqüència del cop, la dona ha patit una ferida important amb molta sang, que encara es podia veure aquest matí al carrer del president Macià, on ha ocorregut el malaurat succés.

L'accident s'ha produït pels volts d'un quart de deu a l'altura del número 14 d'aquest cèntric vial de Palamós.

A lloc ràpidament s'hi ha desplaçat la Policia Local, el SEM i els Bombers.

Els agents locals han balisat la zona per evitar l'accés al vial.

A Palamós avui hi ha hagut una ratxa màxima de vent de 45 km/hora.

El SEM, ha activat dues ambulàncies. Ha assistit la dona i tot seguit, l'ha traslladada en una unitat cap a l'hospital de la població en estat de poca gravetat, segons fonts del SEM.

Els Bombers també han anat a lloc per verificar que no hi hagi perill de caure més teules de l'edifici.

Mentre que la Policia Local de Palamós investiga el succés que ha ocorregut arran del temporal i que s'analitza com a un fet accidental.

El temporal de vent està provocant alguns problemes a la demarcació, sobretot per caiguda d'arbres i elements a les vies i carrers de la província. El més destacat però del dia per ara és que el vendaval que bufa ha arrencat part del teulat del pavelló de Canet d'Adri.