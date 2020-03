Tots per la Bisbal exigeix un pla de seguretat arran dels últims robatoris

El grup municipal de Tots per la Bisbal ha exigit a l'equip de govern (ERC, la CUP i En Comú Guanyem) que elabori un pla de seguretat per prevenir i actuar contra els robatoris que ha patit el municipi, sobretot, en el darrer mes. L'últim es va produir la matinada del diumenge passat i va afectar un comerç de ceràmica, d'on es van emportar diners en metàl·lic.

El nou robatori que es va produir només tres setmanes després de l'assalt a diversos comerços del nucli urbà, d'on només van aconseguir un botí de 150 euros. «En el ple vam demanar al govern quin era el seu Pla de Seguretat Ciutadana per aquest mandat i encara no ens han donat cap resposta», va subratllar ahir el regidor de TxB, Xavier Dilmé qui va criticar que després dels «diversos episodis d'inseguretat» registrats a la localitat «només s'ha posat una tireta perquè tot continua igual». «Políticament, s'ha de voler fer, no hi ha més. Aquí no es fa, ni es vol fer, simplement per ideologia política i perjudicant una immensa majoria de ciutadans», va etzibar Dilmé carregant contra l'equip de govern de la Bisbal.

Després dels assalts als comerços del centre de la localitat, el govern bisbalenc va incrementar el patrullatge de la policia local que va comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Un augment que, segons l'edil de TXB «només va durar dos dies» amb «el greuge que les patrulles nocturnes de la policia local, sovint estan formades per agents interins que no van armats».

Per tot plegat, el que va ser regidor de Seguretat Ciutadana entre 2008 i 2011 va reiterar que un pla de seguretat permetria «establir» quines son les prioritats i actuacions urgents i a llarg termini. «S'ha de fer pressió policial amb controls constants, vigilància planificada de la venda de droga, actuacions per acabar les ocupacions de finques i retorn al país d'origen en cas de no tenir papers en regla», va concretar Dilmé.

A més, el regidor va concretar algunes de mesures proposades pel seu grup: fer un seguiment de les cases i pisos on hi ha tràfic de droga; que les patrulles estiguin formades per un agent professional i un d'interí i instal·lar càmeres a les entrades i a diferents punts estratègics de la localitat. «Així podríem saber qui entra i surt», va dir Dilmé qui va recordar que es va fer una prova pilot al carrer Ample i a la cruïlla Sant Jaume i que va funcionar «perfectament».

Resposta de l'equip de govern

Per la seva part, l'alcalde de la localitat, Enric Marquès (ERC), va puntualitzar que el fet que en els últims mesos hagin «coincidit» diversos fets delictius en un «període molt breu» no significa «un increment del percentatge de robatoris». «A nombres reals estaríem inclús per sota les xifres d'altres anys», va destacar Marquès. El batlle també va remarcar que actualment, aquests fets delictius «estan controlats» i va destacar la feina feta pels Mossos i la policia que -va reivindicar- «condueix, dia a dia, a rebaixar aquesta percepció de poca seguretat que sembla que algun grup polític concret del municipi insisteix a posar de manifest».