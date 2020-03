Detecten 71 casos de maltractaments a persones grans al Baix Empordà, dels quals 46 eren dones i 25 homes. Són dades del 2018 i es van donar a conèixer a la primera taula de prevenció impulsada pel Consell Comarcal i l'Àrea Bàsica de Serveis Socials. La sessió es va fer ahir dilluns amb una trentena de professionals de l'àmbit social i de diferents institucions de la comarca. L'objectiu és fer un desplegament comarcal del protocol marc per prevenir aquests casos, fer un treball conjunt de sensibilització, prevenció i detecció en coordinació amb les diferents administracions i entitats del territori.

La trobada, organitzada per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, va servir perquè els professionals posessin de manifest les eines necessàries per fer una acció conjunta i transversal en matèria de maltractament de persones grans.

La vicepresidenta segona del Consell Comarcal i consellera de Benestar Social, Sílvia Romero, va explicar que "és una prioritat garantir la qualitat de vida de les persones grans" i que sovint les situacions de risc i violència cap a aquests col·lectius queden "amagades o costen de detectar". Per això va subratllar la importància de treballar en xarxa per poder millorar les eines de prevenció i sensibilització i evitar casos de maltractaments. "A partir d'aquesta taula de treball, els diferents professionals d'aquest sector ens anirem reunint per prendre les mesures més adequades per fer front a aquesta situació", va afegir Romero.

A la reunió també hi va participar la responsable del programa d'atenció a la dependència de l'Alt Empordà i membre de la Comissió de Maltractaments de Persones Grans a les comarques gironines, Glòria Pla, que va explicar la situació actual de desplegament del protocol.