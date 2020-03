Fuig pel bosc en veure els Mossos, el detenen i li troben 29 pastilles d'èxtasi

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut un veí de l'Escala amb molts antecedents, de 48 anys i nacionalitat espanyola, per presumpte tràfic de drogues. El van enxampar portant 29 pastilles d'èxtasi a sobre i fugint de la policia. Els fets van ocórrer a primera hora de la tarda del 28 de febrer, quan un patrulla de la comissaria es trobava fent tasques preventives de seguretat ciutadana per la carretera de Torrent i Llofriu. Mentre circulaven per la C-66, a l'altura del punt quilomètric 1.7, van veure un turisme que, en notar la presència policial, va girar ràpidament per un camí sense asfaltar per tal d'eludir la policia.

Els agents van girar per la pista forestal i van interceptar el vehicle amb tres ocupants. Un d'ells, un home que viatjava a la part de darrere del cotxe, va sortir ràpidament amb la intenció d'endinsar-se al bosc. Els Mossos el van aturar, els van identificar i van escorcollar el turisme. Els agents van localitzar un portamonedes a dins una motxilla que contenia una bossa de plàstic precintada amb un total de 29 pastilles, presumptament d'èxtasi. L'home, que va quedar detingut i a qui li consten múltiples antecedents, va passar l'endemà a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.