Detecten 71 casos de maltractaments a persones grans en un any a la comarca

Els Serveis Socials del Consell Comarcal van detectar 71 casos de maltractaments en persones grans només durant el 2018. D'aquestes 25 eren homes i 46, dones. Així es va donar a conèixer dilluns passat durant la celebració de la primera taula de la prevenció, en la qual van participar una trentena de professionals de diferents sectors amb l'objectiu de desplegar el protocol establert per la Generalitat per prevenir els casos de maltractament a les persones grans i fer «un treball conjunt de sensibilització, prevenció, detecció, amb la col·laboració, coordinació i participació de les diferents administracions i entitats del territori».

Segons va explicar la consellera de Benestar Social, Sílvia Romero, a vegades aquestes situacions de risc i de violència «queden amagades i costen de detectar». «El problema és que molts cops es mantenen en silenci per por dels cuidadors o dels familiars i que la situació empitjori», va precisar ahir Romero. En aquest sentit, la consellera també va precisar que, la majoria de vegades, el maltractament en la gent gran no implica violència física sinó que es produeix en forma de tracte «poc correcte» per part del cuidador o familiar, en furts econòmics o en no deixant-los decidir en temes econòmics o residencials. «No és una quantitat gaire gran de casos, però se n'han detectat i volem que això millori», va afegir.

A la taula hi van participar: treballadors socials, representants de l'hospital de Palamós, Mossos d'Esquadra, fisioterapeutes, el consell comarcal de la gent gran, portaveus de residències geriàtriques i membres del servei de teleassistència. «Molts cops són aquests treballadors que detecten els casos, en apreciar un canvi de comportament de la persona que s'atén», va explicar Sílvia Romero.

La trobada, organitzada per l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, va permetre a aquests professionals posar de manifest les eines necessàries per fer una acció conjunta i transversal, en matèria de maltractament de persones grans. A la reunió també hi va participar la responsable del programa d'atenció a la dependència de l'Alt Empordà i membre de la Comissió de Maltractaments de Persones Grans a les comarques gironines, Glòria Pla, que va explicar la situació actual de desplegament del protocol. «Cada cop tenim més gent gran perquè la comarca té una població envellida i l'hem de cuidar», va valorar Romero. La pròxima taula està prevista per al maig.