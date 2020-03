Una conductora borratxa estavella el cotxe contra el Canó de Palamós

Una conductora beguda va provocar, dimecres a la nit, un aparatós accident al carrer del Canó de Palamós en estavellar el seu cotxe per les escales. Segons va avançar Ràdio Palamós, els fets van passar cap a les nou de la nit quan la dona, que conduïa un Nissan de color negre va entrar en aquest carrer on només hi poden circular vianants, ja que tot són escales. La conductora va seguir endavant i va baixar el primer tram de les escales fins que el cotxe va xocar contra la curenya de l'històric canó i va quedar encallat. El monument no va patir danys.

La dona va avisar la Policia Local, que li va fer el control d'alcoholèmia i va donar positiu amb 0,86 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, quan el límit màxim és de 0,25. Per aquest motiu, els agents es van emportar la conductora fins a les dependències policials per practicar-li una segona prova a la qual es va negar. La policia li ha obert diligències.

Respecte al vehicle encallat a la curenya de l'icònic canó, va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat. Una vegada va ser tret d'aquest carrer del barri vell, una grua el va traslladar fins al dipòsit municipal.