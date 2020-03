L'oficina de la Seguretat Social de la Bisbal tanca per segon cop per una nova baixa

L'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la Bisbal d'Empordà ja torna a estar tancada i sense data de reobertura. La sucursal només ha estat oberta 12 dies laborables -del 17 de febrer al 3 de març- durant els quals hi va treballar una persona que havia tornat d'una baixa per malaltia i un empleat de reforç que venia d'una altra oficina que només atenien cites prèvies.

Segons va confirmar ahir la Subdelegació del Govern de Girona, Albert Bramon, l'oficina ha hagut de tancar de nou perquè l'únic treballador que havia tornat al seu lloc de treball torna a estar de baixa per malaltia. Aquesta sucursal té tres empleats fixos i tots ells estan de baixa.

El primer tancament es va produir el passat 10 de febrer i es va anunciar a través d'un paper enganxat a la porta amb cinta adhesiva i escrit a mà on s'informava que el local estava «tancat per malaltia». No s'explicava ni quan reobriria l'oficina, ni com, ni a on es podien fer les gestions que s'hi porten a terme habitualment, com la sol·licitud de pensions i viudetat, les prestacions per natalitat i incapacitat temporal, l'emissió de certificats o la notificació d'un canvi de domicili, entre molts altres tràmits.

La seu de la seguretat social de la Bisbal va estar tancada cinc dies -del 10 al 14 de febrer- durant els quals els usuaris només podien fer les gestions telemàticament o bé desplaçant-se a Girona o a Sant Feliu de Guíxols. La primera opció presentava problemes pels usuaris en tràmits com demanar cita prèvia a qualsevol de les oficines gironines a causa de la manca de «disponibilitat».

L'altre possibilitat, la d'acudir personalment a una sucursal, suposa que els veïns de la Bisbal han de recórrer els més de 30 quilòmetres que separen la capital baix-empordanesa de les seus de Girona i de Sant Feliu de Guíxols.

Una situació que s'agreuja en el cas de l'oficina ganxona on fins fa poc hi havia un únic treballador.

Segons va denunciar el sindicat Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) l'empleat estava «saturat» d'ençà que un dels seus companys havia marxat per trasllat i l'altre es trobaria de baixa. De fet, fins fa poc hi havia un cartell penjat a la porta on s'informava que a la sucursal només hi havia «un tramitador» per atendre les persones que haguessin concertat «una cita prèvia». També s'advertia que, en cas d'esperar, no es podia garantir el temps d'espera o ser atès. A més, s'explicava que en cas de no tenir cita es podien dirigir a les altres oficines de la província, entre elles la de la Bisbal.



Incidències prèvies

Aquesta no és la primera vegada que aquestes dues oficines han de tancar o es troben al límit de les seves capacitats per manca de personal.

La sucursal ganxona va haver de tancar el novembre de l'any 2018 durant diversos dies perquè dels quatre treballadors, tres estaven de baixa per malaltia i un quart tenia un permís. Una situació que va denunciar el CSIF, com també va fer l'abril passat quan l'oficina de la Bisbal va passar a atendre només cites prèvies per falta d'empleats. En aquell moment, el sindicat va proposar que es contractes personal interí com a una solució temporal. A més, el sindicat va utilitzar el cas de la seu de la Bisbal per exemplificar els problemes existents a les oficines de l'administració de l'Estat a les comarques gironines.