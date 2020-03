Dos gossos perillosos ataquen i malferixen una parella que passejava el gos a Calonge

Dos gossos potencialment perillosos han atacat i malferit una parella a Calonge (Baix Empordà). Els fets van passar aquest diumenge a la tarda. Els joves passejaven amb el seu gos quan els dos animals, de raça staffordshire, van escapar-se d'una casa okupada. Els gossos perillosos van anar directes cap a l'altre per atacar-lo i quan la parella s'hi va interposar, els van mossegar. Al noi li van fer ferides a la cama i a la noia, en una orella, la mà i el braç. A més, els dos gossos van ferir el seu amo, que va sortir de la casa okupada per intentar separar-los. De moment, no es té constància que la parella hagi presentat denúncia. Però la Policia Local, que va aixecar acta, ja ha assegurat que, si no, seran ells qui l'interposaran d'ofici.

L'atac va tenir lloc ahir poc després de les cinc de la tarda al carrer Anoia de Calonge. La parella estava passejant amb el seu gos, a qui duien lligat amb corretja, quan els dos animals van escapar-se d'una casa okupada. Els gossos, de raça staffordshire, van sortir a través d'una porta corredissa que era oberta, van anar directament cap a l'altre gos i el van començar a atacar.

La parella va intentar interposar-s'hi, i l'amo dels dos gossos perillosos –que havia sortit a fora en veure que se li havien escapat- també va provar de separar-los. Va ser llavors quan els gossos perillosos els van atacar i mossegar a tots tres.

Al jove li van fer ferides en una cama. I a la seva xicota, en una orella, als dits de la mà i en un braç. Tots dos van necessitar rebre punts de sutura i se'ls va traslladar a l'hospital de Palamós. El propietari dels dos staffordshire, que també va patir ferides, va decidir anar-se a curar ell mateix. A més, el gos de la parella va haver de ser atès per un veterinari.

Fins al lloc hi van anar tant agents de la Policia Local com dels Mossos d'Esquadra. De moment, no es té constància que la parella hagi presentat denúncia. Però la Policia Local de Calonge, que va aixecar acta, ja ha assegurat que, si no, seran ells qui actuaran d'ofici.