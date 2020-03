Detenen un home a Jafre per utilitzar receptes falsificades per comprar medicaments

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Jafre per utilitzar receptes falsificades per obtenir medicaments.

Els investigadors sospiten que volia adquirir els fàrmacs per fabricar drogues de disseny i ho investiguen.

L'arrestat és un home de 33 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Blanes. L'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, falsificació de document públic i estafa. L'home, que té antecedents va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els Mossos de la comissaria de La Bisbal d'Empordà van detenir el presumpte autor dels fets el 6 de març, a Jafre. Els fets es van iniciar el mateix dia quan agents de la Policia Local de Palamós van alertar que, en una farmàcia de la població, un home havia intentat aconseguir un medicament -Rivotril- amb receptes falsificades.

Els agents van veure que es tractava d'un medicament, utilitzat habitualment per elaborar substàncies estupefaents, que per la seva composició i efectes no es pot obtenir sense recepta mèdica.



Cinc intents

També van comprovar que la mateixa persona havia provat d'aconseguir aquell medicament de manera fraudulenta en farmàcies de Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras, Palafrugell i Pals.

Arran aquest fet es va muntar un dispositiu per localitzar l'home i, cap a les vuit del vespre, una patrulla de paisà va trobar-lo quan circulava lentament amb vehicle per davant d'una farmàcia de Torroella de Montgrí.



Fuig de la policia

L'home, en detectar els agents, va augmentar bruscament la velocitat i va fugir del lloc. No obstant això, diverses dotacions policials van aconseguir interceptar-lo a la població de Jafre.

A l'interior del vehicle van trobar quatre receptes falsificades, amb les quals hauria aconseguit uns 600 comprimits, ressenyades amb un tampó sanitari sostret a Olot el passat mes de novembre, i dues caixes d'aquest medicament.

A més, també es va constatar que havia encarregat 14 caixes, amb 840 comprimits, pendents de recollir en una farmàcia de Pals.

La investigació continua oberta per esbrinar si el detingut podria destinar els medicaments aconseguits fraudulentament per elaborar una substància estupefaent anomenada Karkubi. Que consisteix en la mescla d'haixix i fàrmacs.

L'home, que té antecedents, va passar el dia 9 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.