Enxampat en tres dies de diferència un conductor a Palafrugell sense carnet ni assegurança

La Policia Local de Palafrugell ha denunciat un conductor de 27 anys a qui s'ha enxampat en tres dies de diferència circulant sense permís ni assegurança. A més, l'última vegada, les càmeres val aleratr els policies i el conductor, també va donar positiu en alcohol i drogues.

Els fets es remunten al 3 de març, quan una dotació de la Policia Local de Palafrugell es trobava realitzant un control de documentació va aturar un vehicle. Els agents van identificar el conductor i fetes les comprovacions, van descobrir que el vehicle no disposava d'assegurança en vigor i a més havia perdut la vigència del permís de conduir.

Per aquest motiu, els agents van instruir diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit. Davant d'aquesta situació i per evitar que aquesta persona pogués reincidir, els policies van introduir a la base de dades de les càmeres instal·lades en diferents punts del municipi la placa de matrícula del vehicle. Amb l'objectiu de poder intervenir i realitzar un seguiment en cas que detectés el vehicle en moviment pel terme

municipal.

Tres dies després, el 6 de març a les nou del matí, les càmeres van alertar a la Policia Local que el mateix vehicle circulava pel municipi. Una dotació va poder aturar el conductor al carrer Primavera. Van comprovar que qui anava al volant era el mateix conductor. Els agents van instruir les diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit, per pèrdua de vigència del permís de conduir. Però a més, el conductor va donar positiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. A més, també va acabar denunciat per una infracció a la llei 4/2015 per tinença de cocaïna.

Com que el vehicle en qüestió no tenia assegurança en vigor, aquest va ingressar posteriorment al dipòsit municipal.