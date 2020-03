El parador d'Aiguablava de Begur reobrirà l'1 de maig

El parador d'Aiguablava de Begur reobrirà el pròxim 1 de maig després d'estar tancat durant gairebé tres anys i mig per reformes i una inversió total de més de 17 milions d'euros. Gestionat per la societat estatal Paradores de Turismo i ubicat sobre un penya-segat a quatre quilòmetres de Begur, aquest establiment considerat de luxe va tancar el novembre del 2016 -el mateix any que celebrava mig segle d'història- per fer una reforma integral. Inicialment, les obres es van adjudicar a Vias y Construcciones, una filial d'ACS, empresa de Florentino Pérez, per 9,1 milions i havien d'estar enllestides a finals del 2017.



Aluminosi

Els treballs van arrencar el 2 de gener però de seguida van sorgir problemes relacionats amb l'aluminosi, que va encarir l'obra fins a 10,5 milions i va allargar el temps d'entrega fins al juliol del 2018. A mesura que avançaven els treballs, van sorgir nous problemes que van seguir encarint i retardant les reformes.

Finalment, l'octubre del 2018, es van haver d'aturar mentre es feia una nova licitació, tenint en compte que el contracte ja no es podia allargar més. Es va adjudicar a la mateixa empresa el març del 2019.



Redecoració de l'establiment

Visualment, el parador es manté igual, ja que, segons va informar ahir Paradores de Turismo, s'ha mantingut la seva estructura original i la façana i s'han renovat les dependències dels clients i del personal. Amb sis plantes i 78 habitacions que han estat redistribuïdes, s'ha incorporat un gimnàs/spa amb vistes a la cala i s'han millorat les zones exteriors: piscines, solàrium, terrasses i urbanització.

A banda dels treballs de reforma, també s'ha redecorat tot l'establiment, una tasca en la qual han gastat 1,2 milions d'euros més. A càrrec de l'estudi Denys & Von Ardent, el parador exhibirà una part de la destacada de l'obra contemporània catalana present a la col·lecció artística de Paradores. Concretament, s'exposaran peces gràfiques i alguns olis de gran format com Monegros de José Beulas, Cennino Cennini o el llibre de l'art de Modest Cuixart o una pintura abstracta de Joan Hernández Pijuan. A més, també hi haurà peces de: Salvador Dalí, Rafael Durancamps, Antoni Clavé, Josep Maria Subirachs, Antoni Tàpies o Joan Miró.