Enxampen un home conduint sense carnet, drogat i begut

Un home de 27 anys va ser enxampat per la policia de Palafrugell conduint sense carnet ni assegurança dues vegades i amb només tres dies de diferència. El segon cop, a més, anava drogat i begut.

La primera actuació es va produir el 3 de març durant un control de documentació. Després d'aturar el vehicle, els agents van comprovar que el cotxe no disposava d'assegurança en vigor i que al conductor li constava una pèrdua de vigència al permís de conduir. Al cap de tres dies, van detectar que el mateix vehicle circulava pel municipi. Aquest cop l'home, a més, va donar positiu en la prova d'alcoholèmia i drogues, i va ser denunciat per tinença de possible cocaïna.