El karkubi: una droga que barreja ansiolítics i haixix

Medicaments com el Rivotril o el Gardenal, que utilitzats sota prescripció mèdica i que alguns individus intenten comprar-los a través de receptes falsificades, per si sols no són considerats una droga. Són consumits sobretot al Marroc en grans dosis i barrejats amb haixix, alcohol o cola. El karkubi és una droga que pot arribar a provocar al·lucinacions i conductes psicòpates. Els ansiolítics potencien per quatre l'efecte de l'haixix o de qualsevol droga que s'hi combini. Aquest estupefaent, a més, és conegut com la «droga dels pobres» ja que la consumeixen classes baixes del Marroc, però també ha arribat a Espanya.