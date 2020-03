El Baix Empordà farà un estudi per veure la viabilitat d'una planta de residus

El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsarà un estudi per determinar la viabilitat de construir una planta de triatge de residus a la comarca que serviria per incrementar el reciclatge, disminuir els residus que es porten a l'abocador de Solius i evitar portar les escombraries a la planta de Lloret de Mar. Segons va avançar Costa Brava TV, responsables de l'ens supramunicipal han visitat recentment plantes de triatge com la de Lloret de Mar i la de Pedret i Marzà per agafar idees. D'altra banda, el Consell ha rebut una subvenció de l'Agència Catalana de Residus de 100.000 euros per fer un estudi de les necessitats de la comarca en aquest sentit.

El conseller de medi ambient del Consell Comarcal, Marc Calvet, va apuntar que «l'estudi determinarà les necessitats que hi ha a la comarca, posarà de manifest si és cert que necessitem aquesta planta de triatge i proposarà quines serien les millors ubicacions per col·locar-la». Tot i això, Calvet va avançar que encara s'ha de preparar la licitació per adjudicar l'estudi. D'altra banda, el conseller també va reconèixer que des de l'àrea de Medi Ambient es considera «una necessitat» construir la planta de triatge per pal·liar les mancances que hi ha arreu en matèria de gestió de residus. Calvet va remarcar que la possibilitat de fer aquesta planta de triatge reduiria l'actual despesa que representa el transport cap a l'actual ubicació, situada a Lloret de Mar: «Pensem que es reduiria molt el cost del transport».



La situació del reciclatge

El reciclatge al Baix Empordà és d'un 41,8% gairebé vint punts per sota del que exigeix la normativa europea per aquest 2020, que és del 60%. A més de reciclar poc i malament, la comarca també genera 2,27 quilos de residus per persona i dia, quasi un quilo per sobre la mitjana catalana. De fet, només tres ajuntaments de la comarca (amb dades del 2019) compleixen amb els objectius comunitaris. Són Rupià, Palau-Sator i Gualta. Poc menys de 130 municipis dels més de 900 que té el país compleixen amb els requisits mediambientals. A partir d'aquest 2020 no arribar als nivells de reciclatge que exigeix la Unió Europea implicarà multes i encariment del preu per tona de rebuig que es llença a l'abocador. Això vol dir un augment dels costos de gestió d'aquests residus i, per tant, de la taxa d'escombraries.