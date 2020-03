Calonge envia el personal de l'ajuntament a casa per un possible cas de coronavirus

Un treballador de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni presenta símptomes coincidents amb el COVID-19.



A falta de la confirmació i per posar fi als rumors que corren pel municipi, l'ajuntament ha pres "totes les mesures necessàries per evitar el contagi i propagació" del coronavirus, segons informa en un comunicat. Aquestes impliquen garantir els serveis mínims a la ciutadania i manté l'atenció ciutadana per telèfon, mail i a través de la seu electrònica.



L'alcalde de la població ho explica en el següent vídeo, que ha difós el consistori a través de les xarxes socials aquest matí:





??Arran dels rumors sobre un possible cas de COVID-19 en un treballador municipal aclarim que:

?? A hores d'ara (16/03 a les 11.15 h) aquest cas NO està confirmat.

?? Una persona presenta símptomes que coincideixen amb els del COVID-19.

? Hem pres totes les mesures necessàries. pic.twitter.com/GXuxX8Z2X3 — Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (@ajuntcalonge) March 16, 2020

Per aturar la propagació del COVID-19 l'Ajuntament ha organitzat un. Tots els espais municipals també restaran tancats al públic i al personal, excepte als treballadors que facin la cobertura de serveis mínims.Elsque es garanteixen són: l'atenció telefònica a la Policia Local així com un patrulla; també es mantenen serveis mínims en els serveis econòmics per garantir el pagament a proveïdors, servei de recollida d'escombraries i neteja viària, neteja dels edificis en ús. També es manté l'atenció telefònica, per mail i la seu electrònica de l'Oficina d'Atenció Ciutadana; els equips de treball i teletreball de Serveis Socials, així com Servei d'Atenció Domiciliària amb mesures de protecció i el servei d'informàtica per garantir el treball virtual de la resta del personal.