Manipulen un article de Diari de Girona per situar un fals cas de coronavirus a l'Estartit

Corre per WhatsApp la imatge manipulada d'una notícia de la web de Diari de Girona on s'informa d'un cas coronavirus a l'Estartit La informació, una fake new, és la invenció d'un usuari anònim que busca crear confusió amb un tema sensible com és el Covid-19 i a la vegada ha atribuït una informació falsa a aquest diari. A més a més, dona detalls personals del presumpte afectat, cosa que mai faria Diari de Girona a no ser que fos un personatge de rellevància pública. Per crear la notícia fake ha usat una captura de pantalla de la nostra web, que després s'ha manipulat per afegir un titular i un text fals amb un programa d'edició.

Aquesta és la segona vegada en pocs dies que es produeix un intent de manipulació a partir de suposades captures de pantalla de la web de Diari de Girona. La primera també tenia relació amb el contagi de Covid-19, en aquest cas a la comarca de la Selva. Aquí t'ho vam explicar.

Diari de Girona condemna aquestes pràctiques que intenten posar en dubte la credibilitat del nostre mitjà i que contribueixen a desinformar la població en plena expansió del coronavirus. Quan parlem de notícies en línia, allò que importa és disposar d'un enllaç amb la notícia, ja que les imatges són susceptibles de ser manipulades.