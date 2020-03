Els hotels de la Costa Brava ofereixen establiments prop d'hospitals

Els hotels de la Costa Brava, integrats en diferents associacions i marques, han ofert diversos establiments a prop dels hospitals de Girona i Palamós per atendre afectats pel coronavirus.

Segons informa la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre i la cadena Costa Brava Verd Hotels, encara no han rebut cap petició formal, però reaccionen així a la possibilitat apuntada per als pròxims dies per les autoritats sanitàries.

Els hotelers recorden que compten amb establiments a poca distància d'aquests centres sanitaris, alguns que romanien oberts i d'altres que preveien inaugurar temporada per Setmana Santa.