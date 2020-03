Veïns de Begur s'organitzen per elaborar mascaretes per al coronavirus

La crisi sanitària pel coronavirus està fent novament palesa la faceta més solidària i altruista de la gent.

A Begur ha sorgit un grup de voluntaris que s'ha organitzat de forma espontània per a fabricar, cosir i distribuir entre la població mascaretes casolanes que serveixin com a protecció bàsica contra el coronavirus per a totes aquelles persones que ho requereixin; principalment, gent gran i persones de col·lectius vulnerables.

En aquest sentit, la Fleca La Palma de Begur posa a disposició de tot aquell qui hi estigui interessat roba, fil i goma elàstica per a elaborar aquestes mascaretes casolanes.

L'Ajuntament valora molt positivament aquesta iniciativa solidària i agraeix a tots els seus impulsors i participants la seva col·laboració. En aquest sentit, Maite Selva, alcaldessa de Begur i regidora de Sanitat, recorda en un comunicat que "accions com aquesta ens recorden que el suport de la població i el seu compromís són vitals i imprescindibles per a superar aquesta situació tan complicada i fer-ho com un poble encara més unit, ferm, preparat i cohesionat".

Maite Selva, a més, recorda que "aquesta i d'altres iniciatives solidàries de la nostra població complementen el treball diari i continuat que des de l'àrea de Serveis Socials duem a terme per a atendre i donar resposta a totes les necessitats dels veïns i veïnes, especialment els dels col·lectius més vulnerables".

En aquest sentit, des del consistori es fa saber que si alguna persona té constància d'algun possible cas que pugui necessitar aquests serveis cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament (972 624 020) o amb la Policia Local (972 624 200).



