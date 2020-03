Un grup de voluntàries de Sant Feliu de Guíxols confecciona 1.000 mascaretes en un matí

Un grup de voluntàries de Sant Feliu de Guíxols ha confeccionat 1.000 mascaretes en un sol matí. La impulsora d'aquesta iniciativa, Conchi Morales, ja ha aconseguit mobilitzar "milers i milers" de persones que volen col·laborar-hi, però necessiten més tela per seguir cosint-ne. Al principi, en van fer 2.000 de roba de cotó que serveix "com un filtre més" de les mascaretes d'un sol ús. Ara, però, han trobat un tipus de "teixit quirúrgic" que, segons Morales, va "perfecte per a sanitaris" ja que poden utilitzar-la directament i posteriorment rentar-la. Per això, Conchi Morales ha fet una crida perquè empreses i particulars donin aquestes teles i puguin seguir cosint més mascaretes.

La Conchi Morales és una modista que té una empresa a Sant Feliu de Guíxols. Abans que arribés la crisi del coronavirus, es dedicava a la confecció de mallots per a patinatge artístic i gimnàstica rítmica. Des de fa més d'una setmana, però, va decidir tancar les portes del taller per evitar la propagació del virus i respectar el confinament.

De tota manera, la Conchi ha explicat que "portava uns dies que donava voltes de com poder ajudar" en aquesta crisi sanitària. Finalment, va trobar la resposta en una crida d'una empresa de Rubí (Vallès Occidental) en què es demanaven mans per cosir mascaretes. L'endemà al matí, va agafar al cotxe i va anar fins a Rubí. La Conchi ha confessat que va anar-hi "sense dir res a ningú". Una vegada allà va veure els patrons de les mascaretes i es va emportar material per fer-ne 2.000.

Una vegada a Sant Feliu de Guíxols va fer una "crida per les xarxes socials" perquè necessitava "mans" per confeccionar les 2.000 mascaretes. "Jo pensava que em respondrien unes nou o deu persones", ha afegit Morales. La sorpresa va ser quan en dos dies va rebre "milers i milers de trucades" de persones que s'oferien a cosir mascaretes.

Davant de l'allau de persones que volien col·laborar, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols també va comprar material per fer-ne 2.000 més que utilitzaran els agents de la policia local i personal del consistori. El consell comarcal també va enviar material per fer-ne 1.000 més i en un sol matí ja les han acabat.



De cotó i de teixit quirúrgic

La modista ha explicat que "la primera tongada" de mascaretes les van fer amb "teixit de cotó" amb unes gomes que ajuden a subjectar la mascareta. Aquest divendres, la Conchi va anar a portar 2.000 mascaretes a l'hospital de Palamós (Baix Empordà) perquè les poguessin fer servir. Encara no saben si el personal sanitari les podrà utilitzar o no, però des del centre hospitalari ja han avançat que les faran servir personal administratiu i pacients.

I és que les mascaretes de cotó serveixen de "filtre" però a sota cal posar-ne una altra d'un sol ús per assegurar-se que no hi entren virus. Ara, però, la Conchi ha explicat que l'últim miler que han fet són d'un "teixit quirúrgic" i aquest va "perfecte per a sanitaris". A més, aquesta nova tela és fàcil de desinfectar i això garanteix que es poden donar més usos a les mascaretes.



Organització de més grups

Davant de l'allau de trucades, la Conchi Morales va aconseguir que dues amigues seves que no sabien cosir l'ajudessin amb la logística del projecte. Elles dues s'han organitzat i han començat a contactar amb altres ajuntaments d'arreu de Catalunya que els havien demanat ajuda. A partir d'aquí coordinen consistoris i voluntaris i els expliquen com confeccionar les mascaretes.

Per altra banda, la Conchi Morales ha fet una crida d'ajuda. "Ara mateix són més mans, que material", ha afirmat. Per això ha demanat a particulars i empreses que donin material per poder seguir confeccionant mascaretes. "És urgent", ha reafirmat la modista. De tota manera, Conchi Morales ha remarcat que elles no cobren "res", ni accepten donacions econòmiques. "Creiem que hi ha sanitaris que ens cuiden i nosaltres els volem cuidar a ells", ha reblat.

