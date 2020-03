La llotja de Palamós és a un pas de tancar pel coronavirus

La llotja de Palamós s'ha quedat sense peix i es troba a un pas de tancar pel coronavirus. Aquest dimecres, les quatre últimes barques d'arrossegament que encara feinejaven han sortit per últim cop. Les altres dinou que formen aquesta flota fa més d'una setmana que estan amarrades a port. Els pescadors que continuaven fent-se a mar critiquen que la decisió de sortir per torns –presa en assemblea arran de la pandèmia- els aboca a deixar de treballar, perquè se'ls fa "inviable" poder pescar tan sols un dia per setmana. I a més, garantir les mesures de seguretat a bord és complicat. Ara, a Palamós la subhasta depèn exclusivament de les arts menors. Però el patró major, Toni Albalat, ja dona quasi per fet que la confraria haurà de tancar.

Poc després de les quatre de la tarda, l'últim carregament de peix entra al port de Palamós (Baix Empordà). Només han sortit quatre barques d'arrossegament, i ho han fet per darrera vegada. La resta de la flota (dinou vaixells d'arrossegament i quatre d'encerclament) fa més d'una setmana que no lleven amarres.

A Palamós, l'alerta sanitària pel coronavirus ha derivat també en un estira-i-arronsa entre pescadors. Amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, i la davallada dràstica de comandes per part dels restaurants, la confraria va celebrar una assemblea general per decidir com s'organitzaven.

Damunt la taula hi havia dues propostes. Una era dividir les barques en dos grups, i que unes sortissin a pescar uns determinats dies i les altres, uns altres. O bé dilluns i dijous, o bé dimarts i divendres. El dimecres, s'anirien fent torns. L'altra proposta era dividir les barques en grups d'entre tres i quatre, i que cadascun pogués sortir a pescar tan sols un dia per setmana.

La proposta que va guanyar per majoria va ser la segona. Però la flota que ja es va aturar des del primer dia, no ha tornat a sortir. I les quatre barques d'arrossegament que encara es feien a la mar han decidit plegar veles. "No estem d'acord amb el que es va decidir; nosaltres reivindiquem poder sortir a pescar, però fer-ho un dia per setmana no ens és viable, i a la confraria tampoc li val la pena obrir amb aquesta situació", diu Josep Antoni Cruz, armador de la barca 'Juan y Virgilio'.



"L'excusa" per no sortir

Cruz explica que la proposta que va sortir en assemblea, en realitat, era "l'excusa" que volien molts patrons per deixar de sortir a pescar. I de fet, dilluns i dimarts no va sortir cap barca. Ahir, les que ho van fer va ser per fer palesa la seva oposició a l'acord, que els aboca a deixar de sortir. Els beneficis que van fer amb el peix a llotja els van donar a l'Ajuntament, perquè els destini a la lluita contra la covid-19.

En paral·lel, Cruz també explica que als pescadors se'ls fa difícil garantir les mesures de seguretat a bord. Han de dur mascaretes, guants, alcohol i respectar una distància mínima d'1,5 metres entre ells. Per complir-ho, dels cinc tripulants que té el 'Juan y Virgilio', aquest dimecres un s'ha quedat a port. I la resta, han fet torns per no coincidir tots a coberta.

A més del 'Juan y Virgilio', els altres que han sortit per darrer cop són el 'Mandorri', la 'Perla de Palamós' i la 'Tia Cinta'. En el cas de Josep Antoni Cruz, deixar de pescar suposarà que no els entrin ingressos a casa, perquè tant ell com el seu germà i el seu pare van amb la barca. "No aportarem diners, però és que a més, els autònoms i els armadors no tenim ajudes per aturar l'activitat", lamenta.



Penjant d'un fil

Quedar-se sense el peix de la flota d'arrossegament i encerclament fa que la subhasta a la llotja de Palamós quedi penjant d'un fil. I que depengui exclusivament de les arts menors (és a dir, dels vaixells amb un sol tripulant).

El patró major de Palamós, Toni Albalat, diu que entén les postures d'uns i altres –els que volen seguir pescant i els que no- però també subratlla que la decisió es va prendre en assemblea "per àmplia majoria". "En un vaixell hi convivim moltes persones i es fa complicat poder complir les mesures d'higiene; per exemple, en una barca d'encerclament que com a màxim té 18 metres hi conviuen entre dotze i catorze pescadors", explica.

De moment, en espera del què decideixin els pescadors d'arts menors, la llotja mantindrà "serveis mínims". Però Albalat ja dona pràcticament per fet que s'acabarà tancant mentre duri l'emergència pel coronavirus. "Tenim entre quinze i divuit embarcacions d'arts menors, però ho tenen molt difícil; d'alguna manera aquests pescadors es veuen obligats a anar a treballar, perquè el decret d'estat d'alarma els ho permet, però a casa seva també tenen fills i gent vulnerable", diu el patró major de Palamós.

La decisió de tancar del tot o no, i presentar inevitablement un ERO, es prendrà dilluns vinent. Serà en una assemblea general que es farà de manera telemàtica. Albalat explica que, tot i que no hi hagi peix de llotges catalanes, en certa manera el subministrament estarà garantit. Sobretot, per les flotes que pesquen a alta mar. "Tenen la particularitat que surten a mar durant 30 ó 40 dies, i allà és zona lliure de contagi; en canvi, nosaltres, les embarcacions de la costa mediterrània, sortim a pescar i tornem cada dia", diu el patró major.



Situació irregular a la Costa Brava

La situació és irregular a les confraries de la Costa Brava. A totes, l'estat d'alarma pel coronavirus s'ha traduït amb menys embarcacions pescant però mentre que algunes llotges com la de Blanes ja han optat per tancar, altres estan a l'espera de prendre una decisió. A més de la de Palamós, dins aquest darrer grup també s'hi troba, per exemple, la de l'Escala .

El president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, i patró major de la de Roses, Antoni Abad, ha detallat que el tancament d'hotels, bars i restaurants ja va suposar un replantejament de la feina perquè corrien el risc de capturar més peix del que demandava el mercat. "Podíem tenir un estoc massa gran de peix i que el preu baixés tant que no fos rendible anar a pescar", ha dit.

Aquesta setmana que la situació s'ha capgirat per la reducció del nombre de barques que surten a pescar, apareixen altres esculls com la dificultat per adoptar mesures de seguretat exigides per evitar contagis de coronavirus, com ara mantenir la distància entre treballadors dins una barca. "Surten les que creuen que poden respectar les estrictes mesures de seguretat", ha afirmat Abad, que destaca que "no hi ha una tònica generalitzada".

Segons concreta, a Roses continuen anant a pescar quatre barques de la flota d'arrossegament mentre que n'hi ha setze que es queden a port.

El president dels pescadors ja avança que la reducció de la feina es traduirà en conseqüències econòmiques tant per a les llotges, com per a les confraries, armadors i pescadors. I, també, per a aquells minoristes que continuaven comprant peix a subhasta.

"Alguna llotja ja m'ha fet arribar que ha pres la determinació de tancar perquè no surt a compte aguantar les instal·lacions i estem treballant amb la direcció general de Pesca de la Generalitat per pressionar Madrid per aconseguir que ens ajudin", ha conclòs.



Blanes tanca dilluns

A Blanes, aquest divendres serà l'últim dia que la llotja estarà oberta i hi haurà subhasta. El capítol de la confraria ho va decidir de manera gairebé unànime (per vuit vots a un) davant l'estat d'alarma pel coronavirus i les dificultats per sortir a pescar. "Mentre estiguem en alerta sanitària, la flota no sortirà més; perquè ni en un vaixell ni a la llotja es poden mantenir les distàncies de seguretat", diu el patró major, Eusebi Esgleas.

De fet, però, ja fa dies que a Blanes gairebé no hi ha peix a subhasta. Només per posar un exemple, aquest dimecres tan sols han sortit dues sonseres de tota la flota (formada per quinze vaixells d'arrossegament, set teranyines d'encerclament i una vintena d'arts menors i sonseres). Esgleas també concreta que a la confraria ja s'ha tirat endavant un ERO temporal.

I mentre que a Palamós tancar o no la llotja es decidirà dilluns, de retruc, la situació en aquesta confraria del Baix Empordà també pot afectar la flota pesquera de l'Escala. La confrare major, Roser Güell, explica que la desena de tresmalls que té la confraria venen el peix a Palamós des de fa uns tres o quatre anys. I si aquesta llotja acaba tancant pel coronavirus, les arts menors es quedaran sense sortida per a les captures.

A l'Escala, la subhasta es fa a les vuit del matí, que és quan es ven el peix de la flota d'arrossegament. Però dels cinc vaixells que la formen, tan sols un encara continua sortint a pescar. La resta estan amarrats a port. N'hi ha tres que ja han presentat un ERO i el quart està pensant-s'ho.

"Estem parlant amb el gestor per veure si reduïm l'horari de la confraria a una hora o dues al dia", diu la confrare major. Fer-ho comportarà també haver de prescindir de personal i presentar un ERO temporal. La decisió, però, precisa Güell, l'haurà de prendre el capítol de la confraria.