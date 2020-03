Suspenen les Festes de Primavera de Palafrugell per la crisi del Coronavirus

Palafrugell es queda sense Festes de Primavera. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de la localitat baix empordanesa aquest matí, a causa del Coronavirus, decisió que ha estat consensuada entre l'organitzacio i l'Associació de Colles de Festes de Primavera.

El cap de setmana, l'Associació de Colles va decidir per majoria, que "el millor era anul·lar el Carroussel 2020", ja que el confinament impossibilita que els carrossaires i les colles puguin preparar les carrosses i disfresses a temps. El comunicat emès per l'Ajuntament afirma que l'Associació lamenten aquesta situació "ja que molts vivim les carrosses d'ençà que vam néixer". Recorden que el Carroussel no s'havia hagut d'anul·lar mai ens els seus anys d'història, "ni per censura, ni per problemes meteorològics".