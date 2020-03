Detinguda una parella per ocupar una casa de Tamariu durant el confinament

La Policia Local de Palafrugell ha detingut una parella per ocupar una casa de Tamariu durant el confinament per la crisi del coronavirus.

Es tracta de dos veïns de la població, una jove 27 anys i un noi de 21 anys. A qui anteriorment la policia ja havia arrestat per altres fets il·lícits i compten amb diversos antecedents.

En el cas de l'última detenció se'ls acusa d'un delicte d'entrada en vivenda aliena i al jove, també d'un delicte contra la seguretat viària, ja que conduïa un ciclomotor sense permís de conduir. A banda, ambdós també han acabat denunciats per trencar el decret de confinament

Els fets van ocórrer el passat diumenge a Tamariu quan una dotació de la Policia Local que patrullava per l'àrea d'Aigua Gelida va detectar un ciclomotor estacionat, que anteriorment ja havien identificat per ser conduït per una persona sense permís de conduir.

Durant la inspecció de la zona, els agents van observar dues persones, un noi i una noia, que fugien corrent. Els agents els van poder interceptar a pocs metres del lloc, amagats darrere unes roques del camí de ronda.

Posteriorment, els agents van localitzar un habitatge amb la porta esbotzada i al seu interior una bossa de mà amb documentació dels identificats. Aquestes dues persones van quedar detingudes per un presumpte delicte d'entrada a vivenda aliena i per un delicte contra la seguretat vial.

El conductor del ciclomotor també va quedar denunciat per manca d'assegurança i el ciclomotor va quedar immobilitzat a dependències policials. A més a més, els dos detinguts també van ser denunciats per trencar el decret de confinament.