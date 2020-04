Mor el primer usuari de la residència d'avis Palamós Gent Gran diagnosticat amb coronavirus

Aquest dissabte ha mort el primer usuari de la residència d'avis Palamós Gent Gran. Es tracta del cas que ja s'havia diagnosticat. En aquest centre, hi ha un altre persona pendent dels resultats del test. En relació al geriàtric de Palafrugell on ja hi ha deu morts registrades per la covid-19, no hi ha hagut cap defunció les darreres hores, tot i que el nombre de positius és ja de 28, quatre més que ahir divendres. Pel que fa a l'hospital de Palamós, un pacient ha mort com a conseqüència de la malaltia aquest dissabte i ja són cinc les víctimes. En total, al Baix Empordà hi ha 183 casos confirmats de coronavirus, dels quals 52 són professionals. D'aquests, 37 es troben ingressats a l'hospital baix-empordanès.