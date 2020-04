Denuncien a Platja d'Aro un taxista drogat al volant amb un client que duia estupefaents

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha denunciat un taxista drogat al volant que duia un client que també duia estupefaents.

Ambdós han acabat amb diverses denúncies per infraccions administratives.

Ja que d'entrada el conductor transportava dues bosses amb marihuana i per tant, està denunciat per tinença de drogues. Al client també se li aixeca acta perquè se li troba un "porro" a la zona on viatjava. I finalment, el taxista també acaba denunciat per la llei de transports ja que circulava de forma irregular i per conduir sota l'efecte de substàncies estupefaents.

Els agents de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro van aturar el taxi en un control a una de les entrades de la població, que es realitzava per vetllar pel compliment de l'estat d'alarma.

Els agents van sentir una forta olor de marihuana i això va aixecar les sospites. D'entrada van veure un "porro" recentment apagat a la zona del client. Que en ser preguntat on anava va dir que es desplaçava a una gestoria.

Davant les sospites que això no podia ser cert, ja que no estan obertes, també van disposar-se a escorcollar el vehicle. Van localitzar dues bosses amb marihuana.

Al conductor també li van fer el test de drogues i aquest va donar positiu en cocaïna i marihuana. El xofer fa el servei en una altra localitat del Baix Empordà, no a Platja d'Aro.

Per aquest motiu va acabar amb tres denúncies sota el braç.

El client a més, va acabar amb una acta per trencar el confinament.

La Policia Local de Platja d'Aro ja porta unes 320 denúncies per incompliments de l'estat d'alarma des del seu inici i dues detencions. Durant el dia d'ahir van realitzar molts controls en entrades del municipi per evitar que hi entrés gent. Sobretot de segones residències, tot i això, fonts policials, asseguren que en els últims dies hi ha hagut pocs intents.

