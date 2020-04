Denuncien dos nois de Reus que han fet 200 quilòmetres per visitar un amic a Santa Cristina d'Aro

La Policia Local de Santa Cristina d'Aro ha denunciat dos joves de Reus que han arribat a fer gairebé 200 quilòmetres en ple estat d'alarma per anar a visitar un amic. Els agents els han aturat aquest Divendres Sant pels voltants de les nou del matí, quan pràcticament ja havien arribat a destí i després d'haver circulat prop de dues hores per l'autopista AP-7 i la C-35 sense que cap altre control els hagi interceptat. D'entrada, els dos nois, que tenen 25 anys, han explicat als agents que venien a portar menjar. Però després que els identifiquessin, i que la policia els trobés una bossa on duien un parell de mudes, els joves han admès que anaven a veure un amic. Se'ls ha denunciat a tots dos per saltar-se l'estat d'alarma.



Amb l'objectiu d'evitar que els qui tenen segones residències vagin al municipi aquesta Setmana Santa, els agents havien muntat controls a les entrades del poble. Cap a les nou del matí, la patrulla que es trobava a la rotonda que hi ha a tocar a l'accés de Solius, ha aturat un cotxe. Primer incompliment de l'estat d'alarma: a dins hi anaven dos joves de 25 anys, quan les restriccions per la covid-19 no ho permeten. I segon incompliment: havien decidit anar a Santa Cristina per passar un parell de dies amb un amic.



Però allò que també ha sorprès els agents és que els dos nois venien des de Reus. Entre la capital del Baix Camp i aquest municipi del Baix Empordà hi ha 201 quilòmetres i unes dues hores de cotxe. I al llarg de tot aquest recorregut, que els joves han dit que havien fet a través de l'autopista AP-7, no hi ha hagut cap control que els hagi aturat.



De fet, la mateixa Policia Local ja se n'ha queixat a les xarxes socials. "Com és possible que no hagin trobat cap filtre abans? Alguna cosa estem fent malament", ha escrit el cos al Twitter, interpel·lant el president de la Generalitat i el Departament d'Interior.





De Reus a Santa Cristina d'Aro 200 km. Com és possible que no hagin trobat cap filtre abans? Alguna cosa estem fent malament. @QuimTorraiPla @interiorcat @mossos — Policia Sta Cristina (@plsantacristina) April 10, 2020

De portar menjar a la bossa de roba

D'entrada, quan els policies els han aturat, els joves han dit que venien a portar menjar a un conegut. Però els agents, de seguida,. A més, al cotxe hi portaven una bossa amb roba per passar un parell de dies.Els dos nois de Reus. I la Policia Local els ha denunciat per saltar-se l'estat d'alarma per la covid-19 iA més, per assegurar que se'n tornaven a Reus, ei els ha vist allunyar-se en direcció a Maçanet de la Selva. Després, a més, ha introduït la matrícula del cotxe al sistema de les càmeres de videovigilància del municipi, per denunciar-los de nou en cas que entrin al municipi. No han tornat.