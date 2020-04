La Policia de Palafrugell deté tres persones i posa 140 denúncies durant la Setmana Santa

Els controls de la Policia Local de Palafrugell durant els quatre dies de Setmana Santa s'han saldat amb tres persones detingudes i 140 denúncies interposades.

Segons informa l'ajuntament, els agents han fet 34 controls a les entrades i sortides del municipi en els quals han identificat 1.541 persones i han controlat 1.439 vehicles. Paral·lelament, la Policia Local també ha fet controls de patrullatge als nuclis costaners, així com a espais de més possible afluència de gent com són els supermercats i el mercat municipal.



Begut i amb el permís caducat

Entre aquestes denúncies, destaca la detenció d'un veí de Pals per infringir el confinament i conduir borratxo. En concret, circulava sense assegurança, sense ITV, amb el permís de conduir caducat i amb una taxa d'alcoholèmia penal, de 0,74 mg/l d'aire expirat.

També han denunciat set persones que estaven fent una celebració dins un domicili del carrer de la Tarongeta. Entre aquest balanç es troba la detenció de dues persones per temptativa de robatori en un establiment del carrer Cavallers.

Durant els dies de Setmana Santa, la Policia ha fet servir un dron que ha ajudat a establir un control més adequat d'espais com el camí de ronda o la via verda, fet que ha servit per demostrar que de forma majoritària la gent de Palafrugell compleix amb les indicacions i que, fins al moment, han estat una minoria els que incomplien.