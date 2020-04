La Policia Local de Calonge i Sant Antoni farà controls de temperatura amb una càmera termogràfica

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni ha adquirit una càmera termogràfica portàtil per prendre la temperatura corporal dels vianants i determinar, d'aquesta manera, si tenen febrícula o febre, un dels símptomes més comuns de la Covid19. L'aparell que ha adquirit la Policia Local permet prendre la temperatura a l'instant i té una gran precisió a l'hora de determinar la temperatura corporal. Des d'aquesta setmana el cos de policia ha iniciat una prova pilot per controlar la temperatura dels ciutadans a l'accés de 4 supermercats del municipi.

Aquesta càmera termogràfica també servirà per controlar la temperatura corporal dels agents de la Policia Local, per detectar de manera precoç possibles casos de Covid19, i per implementar mesures de prevenció del contagi de la Covid19 un cop s'obri al públic les oficines d'atenció ciutadana. D'aquesta manera, a banda de les mesures de distanciament i de desinfecció, l'Ajuntament faria un control de temperatura als ciutadans que vagin presencialment a les oficines d'atenció ciutadana un cop aquestes hagin obert les seves portes. La prova també està previst que es pugui aplicar als empleats municipals un cop hagin de tornar al seu lloc de treball.

L'adquisició d'aquesta càmera termogràfica permetrà intensificar el control preventiu per evitar la propagació de la Covid19 i s'afegeix a les mesures que implanta la Policia Local del municipi, entre les quals també hi ha l'adquisició d'un canó d'ozó per desinfectar les instal·lacions municipals.

