Els Bombers rescaten un conductor sorprès per la crescuda del Ter a Verges

Els Bombers de la Generalitat han rescatat un home que havia estat sorprès per la crescuda del riu aquesta matinada a la llera del Ter, entre els termes de Verges i Ultramort. Dos vehicles han quedat atrapats per les aigües i un dels ocupants, que es refugiava sobre el capó d'un dels vehicles, ha estat rescatat per efectius del GRAE amb símptomes lleus d'hipotèrmia. Un altre home ha pogut escapar pel seu propi peu i ha resultat il·lès.

Els rescatadors han pogut accedir fins al vehicle amb una línia de vida per rescatar amb seguretat l'ocupant després de mobilitzar set unitats. Una d'aquestes, segons informa la cadena SER ha hagut de ser retirat per una retroexcavadora en haver quedat també atrapat per la crescuda del riu.

A les 9 del matí, el Servei Català de Trànsit informa de les carreteres afectades per aquest temporal: N-260 tallada a Llançà per inundacions