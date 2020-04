Crisi a Calonge: Republicans abandona el govern local i el deixa amb set regidors

El regidor de Republicans de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella, abandona l'equip de govern del municipi i n'accentua la minoria, perquè ara ERC i Avancem es queden amb set regidors dels disset que té el ple. En un comunicat, Republicans diu que pren la decisió per la "inestabilitat, ineficàcia i desconfiança constatada" cap al seu regidor, i critica que se l'ha arraconat a l'hora de prendre decisions. Subratlla que l'ajuntament fa "una gestió econòmica i de personal nefasta", entre d'altres no portant a ple les ordenances fiscals o aprovant el pressupost "amb retard". Per Botella, però, la gota que ha fet vessar el vas és assabentar-se que ERC i Avancem negocien amb un grup de l'oposició d'esquenes a ell per "arraconar" Republicans.

Calonge va canviar d'alcalde després de les eleccions municipals. El republicà Miquel Bell-lloch va desbancar Jordi Soler (JxCat) gràcies a un acord entre els cinc regidors d'ERC, els dos d'Avancem i el representant de Republicans. Per sumar majoria –i aconseguir els nou regidors dels disset- l'equip de govern comptava amb el suport extern de la CUP.

Ara, però, l'únic regidor de Republicans de Calonge i Sant Antoni ha anunciat que trenca el pacte i passa a l'oposició. La sortida de Norbert Botella debilita l'equip de govern, que es queda amb tan sols set regidors. En un comunicat, Republicans subratlla que pren la decisió perquè ERC i Avancem l'han "arraconat" dels òrgans de decisió i per "la manca d'empatia i de cultura de coalició" d'aquestes dues forces.

A l'escrit, Botella critica que l'Ajuntament de Calonge ha fet "una gestió econòmica i de personal nefasta". A la decisió de congelar ordenances –i no passar-les per ple- o de presentar el pressupost a finals de febrer "quan al novembre ja estava a punt", el regidor de Republicans hi suma una "calamitosa gestió del personal" que s'ha traduït en "friccions, desconfiances, topades" i la marxa d'un dels tècnics.

Republicans també critica que el seu regidor "sempre" s'ha sentit "exclòs" amb la presa de decisions. "Hem vist com les propostes formulades al govern no es prenien seriosament, i com ERC i Avancem ens deixaven al marge de les decisions importants, establint una mena de govern paral·lel del qual Republicans en quedàvem exclosos", recull el comunicat.



Negociacions de sotamà

La gota que ha fet vessar el got, però, segons subratlla Republicans, ha estat assabentar-se que ERC i Avancem han mantingut "negociacions encobertes" amb un grup de l'oposició perquè entrés a govern i arraconar-los. A l'escrit, de fet, Republicans diu que l'objectiu d'aquestes converses era "desfer-se" tant d'ells com de la CUP.

Al municipi, els dos grups que poden garantir majoria absoluta són el PSC (amb tres regidors) i JxCat (amb quatre). El ple es completa amb un representant del PPC.

Tot i que no revela de quin grup es tracta, Norbert Botella critica que s'ha assabentat "de manera extraoficial" de l'existència d'aquestes negociacions, que s'han fet "d'esquenes" al seu grup. "Aquesta és una actitud de menysteniment i manca de lleialtat cap a Republicans", conclou.

Norbert Botella, de fet, va impulsar Republicans de Calonge i Sant Antoni abans de les eleccions municipals del maig de l'any passat. Ho va fer després de trencar amb ERC per les discrepàncies sobre la manera com s'havia fet la llista, que va encapçalar Miquel Bell-lloch.