Detenen un home per maltractar la seva parella a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un home que suposadament maltractava la seva parella a casa.

La dona s'ha presentat aquest matí a la comissaria exaltada i amb hematomes. També duia una bossa per no tornar al domicili, on hi havia el presumpte maltractador.

Arran dels fets, els agents li han pres declaració i posteriorment, s'ha detingut a l'home de poc més de 30 anys al seu domicili. Per ser el presumpte autor d'un delicte de violència masclista.

La dona ha explicat als policies que havia pogut marxar de casa i que havia decidit anar fins a comissaria perquè havia patit un episodi molt fort de maltractaments a-mb violència física- aquest dimarts passat a la nit. Però també els ha dit que no era el primer cop que l'agredia. També se li ha ofert una mascareta i guants, perquè no en duia, i per evitar contagis del coronavirus.

Arran dels fets, l'home ha estat detingut. Mentre que la víctima ha estat atesa per la unitat d'atenció de la víctima de la Policia Local, posteriorment ha estat atesa per un metge i finalment, l'atenció ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra.

En temps de confinament hi ha hagut un augment de casos d'aquesta xacra i el telèfon d'atenció a les dones de l'Institut Català de les Dones (ICD) també ho mostra amb el gran nombre de trucades que han rebut.

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro com han fet la resta de les comarques s'han adherit a una campanya de l'ICD, que es duu a terme en locals essencials on es difon el telèfon i número de Whatsapp per a víctimes de violència de gènere.

Per altra banda, el cos policial des de l'inici de l'estat d'alarma ha procedit a l'aixecament de 504 actes per trencaments de confinament. Ha identificat 6.960 persones, 6.488 vehicles i ha detingut dues persones.

