Distribueixen més de 4.000 litres d'aigua potable a Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort

Voluntaris de la Creu Roja de Palafrugell (Baix Empordà) han repartit aquest dijous més de 4.000 litres d'aigua als veïns de Foixà, Parlavà, Rupià i Ultramort (Baix Empordà). Des d'aquest dimecres es van quedar sense aigua perquè el pou d'abastiment va quedar inundat pel temporal dels últims dies i el servei d'aigua potable es va avariar. L'empresa encarregada del manteniment, Sorea, no té cap previsió de quan tornarà a estar operatiu i per això avui els voluntaris han repartit 3.000 ampolles d'aigua per als 1.260 habitants que hi ha entre els quatre municipis. De cara a demà es preveu que els voluntaris tornin a repartir 4.500 litres per reforçar les previsions de cara al cap de setmana.

Per la seva banda, el Bonpreu de la Bisbal d'Empordà també ha donat 260 ampolles d'aigua als veïns afectats. El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, ha explicat que des del moment que van tenir constància de l'avaria van posar-se en contacte amb diverses empreses per "trobar una solució el més aviat possible". "Ens preocupa la situació i més en ple confinament", ha afegit Loureiro.