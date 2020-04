La mort d'un pacient al sociosanitari de Palafrugell eleva a 22 les defuncions

Un operari desinfectant els entorns de la residència Palafrugell Gent Gran, dins les mesures per frenar els contagis per coronavirus

La mort d'un pacient al sociosanitari de Palafrugell eleva el total de defuncions per coronavirus al centre a 22. Segons la darrera actualització del balanç de la pandèmia que han fet els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) aquest dijous, el brot al centre Palafrugell Gent Gran afecta 48 persones, dues menys que en l'últim còmput del 21 d'abril. A més, hi ha una persona ingressada pendent de resultats (dues menys que dimarts). Dimarts van comunicar les primeres altes donades: quatre. El darrer balanç indica que ja n'han fet una més, arribant als cinc pacients. La segona planta del centre es va convertir en un espai d'ingrés de pacients amb covid-19 o sospitosos de tenir el virus i que tenen necessitats sociosanitàries.

Segons l'actualització d'aquest dijous, el total de casos de coronavirus diagnosticats pel SSIBE des de l'arribada de la pandèmia (que inclou pacients ingressats a l'hospital de Palamós i a altres centres assistencials i residències, pacients a domicili, professionals i víctimes mortals) és ja de 407, disset més que el dia 21.

D'aquests, a l'hospital n'hi ha 15 d'ingressats, 18 més pendents de resultats i 93 persones que han rebut l'alta des del 13 de març. Des de l'inici de la crisi sanitària han mort setze persones en aquest centre hospitalari, quatre defuncions des de dimarts.

Amb relació als professionals de les empreses del SSIBE, hi ha 44 casos confirmats de coronavirus entre el personal sanitari (dos menys que en el darrer balanç) i n'hi ha deu d'aïllats pendents de resultats de les proves (cinc menys).

Des de l'arribada de la pandèmia, també va morir una persona al centre Palamós Gent Gran i actualment hi ha un resident esperant resultats per confirmar si s'ha contagiat de coronavirus (són dos menys que dimarts). Al centre, segons les dades del SSIBE, no hi ha cap altre cas confirmat de covid-19.

