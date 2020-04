Els pobles del Baix Ter reclamen a la Generalitat actuacions "urgents" a carreteres i recs per evitar noves inundacions

Les poblacions del Baix Ter reclamen a la Generalitat que actuï de manera "urgent" per evitar noves inundacions "cada vegada que plou". En concret, els alcaldes demanen que es prioritzi arreglar les carreteres d'accés als municipis i als recs que passen per les poblacions. El batlle d'Ullà, Josep López, denuncia que aquest any ja han hagut de tallar la C-31 cinc vegades. El problema són 250 metres de via que són més baixos que els camps, fet que fa que s'inundi amb facilitat. A més, els municipis exigeixen que es treballi en els recs del Madral i del Molí per tal d'evitar que l'aigua del Ter pugui saltar. També reclamen que es netegin les lleres dels rius i que s'arreglin les motes que queden malmeses.

Les darreres inundacions d'aquesta setmana passada han tornat a generar problemes importants als veïns de les poblacions del Baix Ter. Per exemple, aquesta ha estat la cinquena vegada en els darrers mesos que s'ha tallat la carretera C-31 a Ullà, una de les localitats més afectades. El problema, explica el seu alcalde, Josep López, és el tram de via que està a un nivell inferior als camps del costat. Això fa que de seguida s'inundi amb 40 centímetres d'aigua i s'hagi de tallar. López assumeix que l'única opció viable és aixecar la via i explica que ja està prevista una trobada amb Carreteres on farà palès el seu malestar.

Un fet similar passa a Verges, a l'N-260 just abans d'arribar al pont que creua el Ter i que dona accés a la població. Es tracta d'un tram que s'omple d'aigua de manera habitual cada vegada que plou amb intensitat. De fet, aquest últim episodi dos conductors i un camió de Bombers hi van quedar atrapats i va ser una màquina de gran tonatge qui va haver de treure'ls. Per això, des de l'Ajuntament exigeixen que es duguin a terme aquestes actuacions, a banda de l'arranjament del pont que ja està previst.

Però els alcaldes també alerten que les inundacions es continuaran produint si no s'actua també als recs, a les rieres i a la mateixa llera del riu. En aquest sentit, els problemes es concentren en recs com el del Madral que passa pel centre d'Ullà i que quan creix molt no troba la forma de poder buidar el cabal cap al Ter.

A més, López explica que habitualment es troben que l'aigua del riu acaba saltant al rec i el problema s'agreuja. Un fet similar al que passa al rec del Molí que passa per Torroella i que és un dels punts inundables habitualment.



La Junta d'Aigües reclama un pla integral

Per tot plegat, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter (JCUABT) reclamarà a la Generalitat una pla territorial integral d'infraestructures que eviti o minimitzi els greus impactes econòmics, mediambientals i socials que ocasionen temporals com el Gloria o el viscut aquest darrers dies.

El seu president i alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha demanat hora per reunir-se, juntament amb els tècnics, amb el conseller de Territori, Damià Calvet, i traslladar-li la "indignació" dels pobles afectats davant d'una problemàtica que està impactant de manera "molt severa i generalitzada" a tot el Baix Ter. D'aquesta manera, des de la junta es vol vehicular les queixes dels pobles afectats per tal d'aconseguir una interlocució més àgil amb el Govern.

Colomí assegura que la paciència i generositat del territori "ja arribat a un límit insostenible" i lamenta la "manca de determinació per abordar la problemàtica". L'alcalde baix-empordanès alerta que es posa en risc no només l'activitat econòmica i agrícola, sinó també la seguretat de les persones. "En només tres mesos de diferència s'ha reproduït una situació molt similar, amb carreteres tallades, camps negats, cultius perduts, danys en béns immobles i tot el patiment que això comporta a la població", lamenta.

Per tot plegat, des de la JCUABT reclamen l'elaboració d'un pla integral de drenatge que determini les infraestructures necessàries i garanteixi la correcta evacuació de les aigües del territori després de situacions com les del Gloria o de la setmana passada.

Colomí considera que l'experiència ha demostrat que les actuals infraestructures "són del tot insuficients", ja que han quedat obsoletes i no s'han mantingut amb la suficient cura.