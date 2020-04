Tots els agents de la Policia Local de Torroella de Montgrí donen negatiu al test ràpid del coronavirus

Tots els agents de la Policia Local de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) han donat negatiu al test ràpid del coronavirus. Dels 20 efectius que té el cos, doncs, no n'hi ha cap d'infectat per la covid-19. Les proves s'han fet entre aquest dijous i divendres per part dels sanitaris del CAP i formen part del paquet de 1.350 tests que la Diputació va distribuir a les policies locals. Des de l'Ajuntament subratllen que les mesures "estrictes" que es van adoptar, ja des d'abans del confinament, han permès protegir el cos i evitar contagis. Entre d'altres els agents surten sempre sols al carrer o mai van en parella dins un vehicle. A més, la comissaria es desinfecta tres cops cada dia i s'evita que els diferents torns no coincideixin entre ells.

Cap dels policies locals de Torroella de Montgrí presenta símptomes de la covid-19 ni tampoc d'haver passat la malaltia de manera asimptomàtica. Els tests ràpids que s'han fet al cos per part dels sanitaris del CAP, i que formen part del paquet que va enviar la Diputació de Girona, han donat tots negatiu.

Segons informa l'Ajuntament, d'ençà que es va saber que arribaven els tests, "des del cos es va traslladar a la direcció del CAP la voluntat que els reservats a la policia, en cas de mancança o necessitat, fossin utilitzats, prioritàriament, si ho consideraven oportú els facultatius, per a les residències d'avis i persones vulnerables". Finalment, la decisió dels metges ha estat fer les proves als agents.

Després de conèixer els resultats, el consistori subratlla que les mesures "estrictes" que es van adoptar, ja des d'abans que entrés en vigor l'estat d'alarma, han permès evitar contagis. "En aquest sentit, la Policia Local ha estat molt estricta i curos per preservar la salut dels agents, per una qüestió sanitària, però també operatiu", diu l'ajuntament.

Entre d'altres mesures preventives, es va acordar que les patrulles serien sempre individuals i els agents no viatjarien mai en parelles a dins d'un vehicle. També es va establir un sistema de canvi de torns a les dependències policials perquè hi hagués el mínim contacte entre els agents, fent diferents fraccions horàries. La comissaria i la resta de dependències, a més, s'han anat desinfectant tres cops al dia (actuant de manera intensiva tant als accessos com a l'interior dels vehicles). Els agents, a més, treballen en torns setmanals.

