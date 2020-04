La flota d'arrossegament de Palamós torna a sortir a pescar després d'un mes amb les barques amarrades a port

La flota d'arrossegament de Palamós (Baix Empordà) torna a sortir a pescar després d'un mes amb les barques amarrades a port. Segons ha explicat el patró major de la confraria, Toni Albalat, serà un retorn progressiu a l'activitat per evitar "col·lapsar el mercat" i per garantir el compliment de les mesures de seguretat decretades per l'estat d'alarma. Així, d'entrada es faran a la mar el 70% de les embarcacions d'arrossegament (16 de les 22 que hi ha) i han establert torns: la meitat sortiran una setmana i l'altra meitat la següent. Continua sense treballar la flota d'encerclament (formada per quatre embarcacions) mentre que les arts menors no han aturat l'activitat en camp moment.

La majoria de confraries catalanes ha mantingut l'activitat tot i la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha afirmat que bona part dels ports catalans "estan treballant" malgrat el tancament d'hotels i restaurants.

Abad ha matisat que les que menys activitat tenen són les de Blanes (Selva) i Arenys de Mar (Maresme), on treballen amb un 40% de la flota. "Surten les arts menors i alguna llum", ha precisat Abad. De tota manera, la major part d'embarcacions dels dos ports són de pesca d'arrossegament i aquesta "està amarrada a port".

Per altra banda, una de les confraries més afectades per la crisi sanitària ha estat la de Palamós, on la flota d'arrossegament ha estat un mes amarrada a port. Van decidir deixar de sortir a pescar perquè no els hi sortien els números amb els torns que s'havien estipulat.

De les dues propostes inicials per dividir-se la feina per evitar saturar el mercat, la més votada va ser la de dividir les barques en grups d'entre tres i quatre i fer-se a la mar tan sols un dia per setmana. El dia 25 de març, les úniques quatre barques que encara sortien van decidir plegar veles. Això, va deixar la llotja de Palamós sense peix de les barques d'arrossegament i una reducció dràstica de la subhasta, que es va continuar mantenint per donar sortida a les captures de les arts menors.

Segons explica el patró major de la confraria de Palamós, Toni Albalat, aquest dilluns comença el "retorn progressiu" a l'activitat. De les 22 barques de la flota, setze han decidit tornar a treballar: "Tornen a la feina amb Equips de Protecció Individual (EPI) i quan consideren que poden complir amb les mesures de seguretat".

No sortiran totes diàriament. Segons concreta Albalat, després de setmanes de converses, s'ha resolt establir dos torns: la meitat de les embarcacions sortiran una setmana i l'altra meitat la següent. D'aquesta manera, faciliten que s'adoptin mesures de seguretat i, alhora, eviten "col·lapsar el mercat": "S'ha d'abastir el mercat però evitar que es col·lapsi perquè sinó, per a nosaltres, seria matar peix per tornar-lo a llançar al mar".

Segons vagi evolucionat aquest sistema i la situació de la crisi sanitària, aniran tornant progressivament a la feina. Albalat remarca que la intenció es que "en breu" sigui factible que tota la flota estigui treballant.

La flota d'encerclament, amb quatre embarcacions, continua amarrada a port. Albalat recorda que és un tipus d'art de pesca on és més problemàtic aplicar mesures de seguretat: "Estem parlant de barques que tenen una eslora de 18 metres i amb una tripulació d'entre 12 i 14 persones".

La pesca artesanal, per contra, ha continuat treballant. La flota d'arts menors està formada per una vintena d'embarcacions i, fins ara, la subhasta a la llotja ha estat amb les captures d'aquestes pescadors. "Vam decidir mantenir els serveis mínims per donar una sortida a aquesta flota", detalla el patró major.

La crisi sanitària també ha afectat a la mateixa confraria, on han hagut de fer un ERTO a 14 persones del personal administratiu que treballen al 50%. Toni Albalat concreta que és, sobretot, perquè si continuaven treballant tots, no podien garantir la distància de seguretat.