Sorea comença a restablir el servei d'aigua a la Bisbal d'Empordà

La concessionària Sorea ha reparat la canonada principal que distribueix aigua a la Bisbal d'Empordà i ja ha començat a restablir progressivament el servei. El tub s'ha rebentat aquesta nit i ha deixat sense aigua tota la capital del Baix Empordà. En concret, 5.300 abonats. L'avaria s'ha localitzat a la sortida del dipòsit Puignegre, en un punt que no ha fet possible buscar una font de subministrament alternativa. Després de treballar-hi durant tot el matí, cap a la una Sorea ha reparat el tub i ha tornat a bombejar aigua per omplir la canonada. Ja s'ha superat el punt de l'avaria i ara, de manera progressiva, s'anirà omplint la resta de la xarxa. L'empresa ha mobilitzat un camió cisterna per abastir el geriàtric mentre duri la incidència.